Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició el retiro voluntario y preventivo de diversos lotes de fórmulas lácteas para lactantes. La decisión se tomó ante la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el organismo nacional ya coordina acciones con las autoridades sanitarias provinciales para monitorear que los productos sean quitados de la venta en todo el país. El microorganismo detectado puede provocar cuadros de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre.

Productos afectados

Los lotes involucrados corresponden a las siguientes presentaciones:

Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO (400 g): Lotes 517628872A (venc. 31/12/26), 524128872A (venc. 28/02/27) y 524728872A (venc. 31/03/27).

Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO (800 g): Lotes 517628872A, 522828872A, 524128872A, 528928872A, 528928872B, 529028872A, 533228872B y 533328872A (vencimientos entre diciembre 2026 y mayo 2027).

Nestlé Alfamino (400 g - Importado de Suiza): Lote 51690017Y1 (venc. 30/06/2027).

Recomendaciones a la población

La ANMAT solicitó a quienes posean estos productos que se abstengan de consumirlos. Asimismo, se instó a los comerciantes y distribuidores, tanto de tiendas físicas como virtuales, a retirarlos de la comercialización de forma inmediata y contactarse con sus proveedores.

Para consultas, los consumidores pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o por correo electrónico a Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com.__IP__

¿Qué es la toxina Cereulida y qué riesgos representa?

La Cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, la cual es resistente al calor y a las condiciones adversas del ambiente. Su ingesta puede causar dos síndromes diferenciados: el emético (vómitos y náuseas poco tiempo después del consumo) y el diarreico (dolor abdominal y fiebre horas más tarde). Por tratarse de productos destinados a lactantes, el riesgo de deshidratación y complicaciones es mayor, lo que motiva el retiro preventivo total de los lotes sospechosos.