“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles

Tras unos días de descanso en Punta del Este, la mediática Wanda Nara volvió a su rutina en Buenos Aires y estalló en un furioso descargo en redes, contra quienes pusieron en tela de juicio su relación con el empresario, Martín Migueles.

El vínculo entre Wanda y Migueles fue tópico de debate mediático durante las últimas semanas, luego de que la modelo Claudia Ciardone hiciera públicos unos chats comprometedores, en los que el novio de Wanda insistía, presuntamente, en concretar un encuentro con ella.

Con un polémico posteo que posteriormente eliminó de sus redes, Wanda se dirigió a quienes hablaron sobre ella y de su nueva relación, apuntando indirectamente contra Ciardone: “Nunca voy a entender como gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga, no compartimos nada. Se preocupa tanto por mi bien??”, cuestiona.

En la misma línea, tiró un letal palito con doble sentido, dejando en claro que ella se encuentra en una gran etapa de su vida: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.

Por último, dejó en claro que las supuestas "pruebas" que circularon en los medios durante las últimas semanas, no eran nada más que un intento de querer ensuciar su nombre: “Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo en mi vida. Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”.



