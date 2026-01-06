“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles

Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"
Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"
La Plata, sin agua y sin luz este martes: los barrios afectados
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Buscan a "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que desapareció hace dos días
La sùper Gripe H3N2 avanza en Argentina: confirmaron nuevos contagios
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Fuegos del cielo, guerra de siete meses y caída de líderes: las profecías de Nostradamus para 2026
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
¡Guerra del chocolate! Escándalo en la familia de Ricardo Fort: “Me cerraron las puertas de la empresa"
Fernando Carrillo defendió a Nicolás Maduro y Cinthia Fernández lo destrozó: "Me das asco"
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Bon Odori 2026 en La Plata: confirmaron el cronograma y este año sortean un viaje a Japón
Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP
Extrema tensión en un barrio de La Plata: ardió un árbol y el fuego se propagó hacia dos casas
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia
"Vengo con muchas expectativas": Román Gómez llegó a Brasil y listo para jugar en Bahía
Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera
La preservación y el mantenimiento de la Catedral de La Plata, en la agenda municipal y provincial
El platense Tomás Etcheverry logró algo "imposible" y se dio un regalo de Reyes en Hong Kong
"¡Dame toda la plata!": delincuentes armados asaltaron a Nicolás Wiñazki
Por las inundaciones prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros
Múltiples reclamos de usuarios de La Plata por la falta crónica de agua y cortes de luz
Por qué las parejas chinas evitan tener hijos pese a la campaña para impulsar la natalidad
El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA
Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro
Impresionante y trágico incendio en un geriátrico: dos muertos y más de 30 heridos en Olavarría
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras unos días de descanso en Punta del Este, la mediática Wanda Nara volvió a su rutina en Buenos Aires y estalló en un furioso descargo en redes, contra quienes pusieron en tela de juicio su relación con el empresario, Martín Migueles.
El vínculo entre Wanda y Migueles fue tópico de debate mediático durante las últimas semanas, luego de que la modelo Claudia Ciardone hiciera públicos unos chats comprometedores, en los que el novio de Wanda insistía, presuntamente, en concretar un encuentro con ella.
Con un polémico posteo que posteriormente eliminó de sus redes, Wanda se dirigió a quienes hablaron sobre ella y de su nueva relación, apuntando indirectamente contra Ciardone: “Nunca voy a entender como gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga, no compartimos nada. Se preocupa tanto por mi bien??”, cuestiona.
En la misma línea, tiró un letal palito con doble sentido, dejando en claro que ella se encuentra en una gran etapa de su vida: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.
Por último, dejó en claro que las supuestas "pruebas" que circularon en los medios durante las últimas semanas, no eran nada más que un intento de querer ensuciar su nombre: “Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo en mi vida. Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí