Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Política y Economía

ARCA actualizó las escalas del monotributo: cómo quedó cada categoría

También informó de qué manera será el proceso de recategorización para el 2026

ARCA actualizó las escalas del monotributo: cómo quedó cada categoría
15 de Diciembre de 2025 | 11:05

Escuchar esta nota

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del monotributo correspondientes a diciembre e informó el desarrollo del proceso de recategorización para 2026.

El organismo dio a conocer los valores de la cuota mensual del monotributo correspondientes a diciembre, antes de la recategorización que los contribuyentes deberán realizar en febrero.

Cuánto deberá pagar cada categoría en diciembre:

- Categoría A: $37.085,74

- Categoría B: $42.216,41

- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

LE PUEDE INTERESAR

Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"

LE PUEDE INTERESAR

Chivilcoy: Alonso cuestionó el reparto de poder tras quedar afuera del HCD

- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Al mismo tiempo, ARCA comunicó que en febrero se llevará a cabo la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026, dirigido a los contribuyentes que hayan superado los límites de facturación correspondientes a su categoría durante el último año.

La recategorización permite que cada persona actualice su situación según los ingresos, alquileres y demás parámetros acumulados en los últimos 12 meses, asegurando el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Una causa por lavado de dinero ¿dardo contra Estudiantes?

Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Ascacibar, ¿se va o se queda? Mientras decide su futuro disfruta del nuevo título

Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
Últimas noticias de Política y Economía

Provincia garantizó el pago del aguinaldo y le puso fecha

Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"

Chivilcoy: Alonso cuestionó el reparto de poder tras quedar afuera del HCD

Chivilcoy alerta por la proliferación de barigüí y advierten riesgos por picaduras
Espectáculos
Martín Fierro de streaming: el motivo por el que Luis Ventura apareció vestido de Albus Dumbledore 
Encontraron sin vida al director de cine Rob Reiner y a su esposa: sospechan de su hijo
Cómo fue el rating de los Martín Fierro de Streaming: se transmitió en conjunto por Telefe y Olga
En la dulce espera: Cami Homs celebró el título obtenido por José Sosa con Estudiantes de La Plata
Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
Información General
Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Policiales
VIDEO. Despedida "tumbera" en el Cementerio de La Plata: "cortes" de motos y ruido infernal
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro
Deportes
Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más
La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes
Ascacibar, ¿se va o se queda? Mientras decide su futuro disfruta del nuevo título

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla