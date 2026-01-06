Ya definida la llave completa de la Copa Argentina 2026 desde diciembre del año pasado, este martes 6 de enero se dieron a conocer cuándo, dónde y cómo se jugarán los primeros cuatro partidos de la fase inicial.

Como se había anticipado, el lunes 19 de enero Estudiantes de La Plata se medirá con Ituzaingó a las 21.15 en el estadio de Banfield.