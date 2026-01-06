Dos menores detenidos en La Plata: robaron una moto en plena avenida 7

Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos este lunes en la localidad platense de Tolosa, acusados de intentar robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. El hecho fue caratulado como “robo de motovehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”.

El episodio ocurrió en avenida 7, entre 528 y 529, cuando personal de la comisaría 6ª de Tolosa, junto a efectivos de SASU y del Comando de Patrullas, realizaba recorridas preventivas en el marco de la Orden de Servicio 31/26.

Según el parte oficial, los efectivos fueron alertados vía radial sobre la sustracción de una motocicleta Gilera Smash que se hallaba estacionada frente a un local comercial. Con los datos aportados, el personal policial localizó a dos masculinos que trasladaban el rodado a pie en la zona de calle 8, entre 528 y 529.

Al advertir la presencia policial y tras ser señalados por vecinos, los sospechosos descartaron la moto e intentaron darse a la fuga a la carrera, siendo interceptados y reducidos a pocos metros del lugar.

Una vez recuperado el rodado, se constató que el tambor de arranque se encontraba forzado. En el lugar se hizo presente el propietario del vehículo, un joven de 20 años.