El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
6 de Enero de 2026 | 12:46

El presidente Javier Milei no oculta su alineamiento con Estados Unidos, pese a haber elogiado a María Corina Machado el mismo sábado del desembarco de las tropas estadounidenses en Venezuela, y se muestra en respaldo a la decisión de Donald Trump de conducir el país.

En Casa de Gobierno consideran que “llamar a elecciones es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que fue el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “No podría haber un proceso de libre elección”, argumentó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Luego de haber elogiado a la líder opositora de Venezuela, incluso de haber hablado telefónicamente el sábado con su par de Francia, Emmanuel Macron, sobre el estado de situación en Venezuela, el libertario recibió la diferencia marcada por Trump. "Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, señalaron.

Asimismo, tampoco ven con buenos ojos la continuidad de Delcy Rodríguez, a quien consideran parte del régimen, aunque se muestran confiados en las decisiones que tome Trump.

En otro orden, en la mesa chica que rodea a Javier Milei hay expectativas por el estado de situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, privado de su libertad desde el 8 de diciembre de 2024.

En consonancia con lo expuesto por el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, quien exigió la inmediata liberación del gendarme, en el Gobierno aseguran que están a la espera de información. “Por el momento no ha habido cambios, pero estamos en vísperas de información”, expresaron esperanzados.

