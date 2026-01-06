La Plata, sin agua y sin luz este martes: los barrios afectados
La Plata, sin agua y sin luz este martes: los barrios afectados
VIDEO.- Drones, disparos y tensión en Venezuela: así fue el ataque al Palacio presidencial
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Fuegos del cielo, guerra de siete meses y caída de líderes: las profecías de Nostradamus para 2026
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia
"Vengo con muchas expectativas": Román Gómez llegó a Brasil y listo para jugar en Bahía
Fernando Carrillo defendió a Nicolás Maduro y Cinthia Fernández lo destrozó: "Me das asco"
¡Guerra del chocolate! Escándalo en la familia de Ricardo Fort: “Me cerraron las puertas de la empresa"
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Bon Odori 2026 en La Plata: confirmaron el cronograma y este año sortean un viaje a Japón
Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP
Extrema tensión en un barrio de La Plata: ardió un árbol y el fuego se propagó hacia dos casas
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera
La preservación y el mantenimiento de la Catedral de La Plata, en la agenda municipal y provincial
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
El platense Tomás Etcheverry logró algo "imposible" y se dio un regalo de Reyes en Hong Kong
"¡Dame toda la plata!": delincuentes armados asaltaron a Nicolás Wiñazki
Por las inundaciones prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros
Múltiples reclamos de usuarios de La Plata por la falta crónica de agua y cortes de luz
Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro
Impresionante y trágico incendio en un geriátrico: dos muertos y más de 30 heridos en Olavarría
Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Millonaria deuda de Mickey Rourke: lanzó una colecta para salvar su casa
Tremenda noche en MasterChef Celebrity: se conoció al nuevo eliminado, los detalles
Aseguran que aún hay integrantes del régimen en Venezuela y no ven viable una convocatoria a comicios libres
El presidente Javier Milei no oculta su alineamiento con Estados Unidos, pese a haber elogiado a María Corina Machado el mismo sábado del desembarco de las tropas estadounidenses en Venezuela, y se muestra en respaldo a la decisión de Donald Trump de conducir el país.
En Casa de Gobierno consideran que “llamar a elecciones es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que fue el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “No podría haber un proceso de libre elección”, argumentó una importante voz con acceso al despacho presidencial.
Luego de haber elogiado a la líder opositora de Venezuela, incluso de haber hablado telefónicamente el sábado con su par de Francia, Emmanuel Macron, sobre el estado de situación en Venezuela, el libertario recibió la diferencia marcada por Trump. "Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, señalaron.
Asimismo, tampoco ven con buenos ojos la continuidad de Delcy Rodríguez, a quien consideran parte del régimen, aunque se muestran confiados en las decisiones que tome Trump.
En otro orden, en la mesa chica que rodea a Javier Milei hay expectativas por el estado de situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, privado de su libertad desde el 8 de diciembre de 2024.
En consonancia con lo expuesto por el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, quien exigió la inmediata liberación del gendarme, en el Gobierno aseguran que están a la espera de información. “Por el momento no ha habido cambios, pero estamos en vísperas de información”, expresaron esperanzados.
Mar del Plata: alertan por peligro extremo de incendios forestales
Mar del Plata: el gobierno extendió el Presupuesto vigente para este año
