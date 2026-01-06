Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Identificaron al hombre que atacó de manera feroz a una empleada en Rosario

Identificaron al hombre que atacó de manera feroz a una empleada en Rosario
6 de Enero de 2026 | 16:16

Escuchar esta nota

La Justicia de Santa Fe logró identificar al hombre que atacó de manera feroz a una empleada de un local de venta de sillones en Rosario el pasado 30 de diciembre, video que se viralizó y provocó indignación.

Se trata de Josué Alexis Urquia, de 32 años, quien durante varios minutos golpeó a la joven y la Fiscalía Regional 2 solicitó colaboración para dar con el paradero del agresor luego de lograr su identificación tras un trabajo exhaustivo. “Se solicita la colaboración de la población para dar con personas que puedan aportar datos para localizar a Josué Alexis Urquia”, señala el escrito.

El ataque sucedió el martes 30 de diciembre por la tarde en un local comercial de la calle Mendoza al 3300, en la ciudad santafesina de Rosario, cuando el acusado simuló ser un cliente, pero, cuando la empleada sospechó de su accionar, comenzó a agredirla durante varios minutos, huyendo luego con varias de sus pertenencias.

“El sindicado como autor del hecho fue captado por cámaras de videovigilancia que se encuentran en dicho local. Es de importancia el aporte de datos que permitan dar con dicho masculino para poder avanzar con la investigación”, se expresa en el documento.

En el video se observa y escucha cuando la víctima llama por celular a una compañera de trabajo para que pueda dar aviso a la Policía, pero en tan solo segundos Urquía se abalanzó sobre ella y comenzó a agredirla, hasta el punto de que le mordió los dedos cuando se defendía.

El fiscal Ramiro González Raggio priorizó el hecho de que el acusado atentó contra la integridad sexual de la víctima, hecho que tuvo lugar durante el robo que ocurrió a las 15.50 de la semana pasada, a continuación, el hombre “se tomó un colectivo y un taxi”. Asimismo, el representante de la fiscalía sostuvo que el imputado pasó tiempo en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno así como también lo identificaron en las ciudades santafesinas de Cañada de Gómez y en Armstrong.

Raggio calificó al hombre como “una persona muy peligrosa” ya que sobre él pesan tres denuncias por hurto así como antecedentes por exhibiciones obscenas y añadió: “Parece que es una persona que se mueve bastante por el país. Desconocemos cómo lo hace y con qué frecuencia”.

Todo aquel que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911, al mail rgonzalezraggio@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, o presentarse en el Centro de Justicia, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario; como así también en cualquier sede de Fiscalías Regionales de la Provincia de Santa Fe (Fiscalía Ciudad de Santa Fe sita en Av. General E. López N°3302, Fiscalía en Venado Tuerto, sita en calle Alvear N°675, Fiscalía en Reconquista, sita en calle Iriondo N°553, Fiscalía en Rafaela, sita en calle Necochea N°44).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros

Se achica el plantel y varios buscan salir

VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”

¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Últimas noticias de Policiales

Choque entre un micro escolar y un auto, que terminó incrustado en una pizzería porteña

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Dos menores detenidos: robaron una moto en plena avenida 7
Información General
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
La sùper Gripe H3N2 avanza en Argentina: confirmaron nuevos contagios
Fuegos del cielo, guerra de siete meses y caída de líderes: las profecías de Nostradamus para 2026
La Frontera sin freno: cuatriciclos en la mira de Pinamar
La Ciudad
En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa
Lluvia en La Plata: a qué hora se esperan las precipitaciones
La Plata y otra jornada de penuria para los vecinos que padecieron cortes de luz y agua
Apareció "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que era buscado hace dos días
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
Espectáculos
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Deportes
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
Cristian Lema borró todas sus publicaciones vinculadas a Boca
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla