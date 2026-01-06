Identificaron al hombre que atacó de manera feroz a una empleada en Rosario

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
La Justicia de Santa Fe logró identificar al hombre que atacó de manera feroz a una empleada de un local de venta de sillones en Rosario el pasado 30 de diciembre, video que se viralizó y provocó indignación.
Se trata de Josué Alexis Urquia, de 32 años, quien durante varios minutos golpeó a la joven y la Fiscalía Regional 2 solicitó colaboración para dar con el paradero del agresor luego de lograr su identificación tras un trabajo exhaustivo. “Se solicita la colaboración de la población para dar con personas que puedan aportar datos para localizar a Josué Alexis Urquia”, señala el escrito.
El ataque sucedió el martes 30 de diciembre por la tarde en un local comercial de la calle Mendoza al 3300, en la ciudad santafesina de Rosario, cuando el acusado simuló ser un cliente, pero, cuando la empleada sospechó de su accionar, comenzó a agredirla durante varios minutos, huyendo luego con varias de sus pertenencias.
“El sindicado como autor del hecho fue captado por cámaras de videovigilancia que se encuentran en dicho local. Es de importancia el aporte de datos que permitan dar con dicho masculino para poder avanzar con la investigación”, se expresa en el documento.
En el video se observa y escucha cuando la víctima llama por celular a una compañera de trabajo para que pueda dar aviso a la Policía, pero en tan solo segundos Urquía se abalanzó sobre ella y comenzó a agredirla, hasta el punto de que le mordió los dedos cuando se defendía.
El fiscal Ramiro González Raggio priorizó el hecho de que el acusado atentó contra la integridad sexual de la víctima, hecho que tuvo lugar durante el robo que ocurrió a las 15.50 de la semana pasada, a continuación, el hombre “se tomó un colectivo y un taxi”. Asimismo, el representante de la fiscalía sostuvo que el imputado pasó tiempo en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno así como también lo identificaron en las ciudades santafesinas de Cañada de Gómez y en Armstrong.
Raggio calificó al hombre como “una persona muy peligrosa” ya que sobre él pesan tres denuncias por hurto así como antecedentes por exhibiciones obscenas y añadió: “Parece que es una persona que se mueve bastante por el país. Desconocemos cómo lo hace y con qué frecuencia”.
Todo aquel que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911, al mail rgonzalezraggio@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, o presentarse en el Centro de Justicia, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario; como así también en cualquier sede de Fiscalías Regionales de la Provincia de Santa Fe (Fiscalía Ciudad de Santa Fe sita en Av. General E. López N°3302, Fiscalía en Venado Tuerto, sita en calle Alvear N°675, Fiscalía en Reconquista, sita en calle Iriondo N°553, Fiscalía en Rafaela, sita en calle Necochea N°44).
