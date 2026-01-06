Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”

Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
La actriz Fátima Florez desmintió de manera tajante las versiones que la señalaban como protagonista de una maniobra para comprar entradas y así posicionarse por encima de otros espectáculos de la temporada como el de Flor Peña.
“Nosotros no necesitamos comprar nada”, aseguró la capocómica, visiblemente molesta por la instalación del tema. “Hace 16 años que estamos entre los tres primeros de lo más visto en la temporada. No sé quién quiere instalar eso, pero es una total mentira”, manifestó Florez.
Lejos de esquivar el conflicto, Fátima apuntó contra el trasfondo de los rumores y sostuvo que este tipo de versiones buscan deslegitimar su trayectoria: “Me parece que tiene que ver con desacreditar el talento y el profesionalismo. A nosotros nos va bien gracias a la gente, que nos elige hace 16 años”.
En esa línea, dejó en claro que el buen presente de su espectáculo no es circunstancial ni producto de estrategias oscuras, sino de una relación sostenida con el público: “La verdad es que acá estamos muy bien rankeados. Los números hablan por sí solos”.
En su descargo, Fátima también se encargó de desactivar cualquier tipo de enfrentamiento personal con Florencia Peña, con quien fue vinculada mediáticamente a esta supuesta disputa: “No me llamó Flor Peña enojada ni nada. Es una mujer que está hace años en el medio”.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
