Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Mañana miércoles, Ignacio “Nacho” Miramón será oficialmente presentado como nuevo refuerzo de Gimnasia, en un acto que promete bienvenida similar como ocurrió con Nacho Fernández semana atrás. Ya firmó contrato y solo resta este último paso.

El mediocampista nacido en Bolívar y surgido futbolísticamente en Estancia Chica regresa al club que lo formó luego de un periplo que lo llevó al Lille de Francia y, más recientemente, a Boca Juniors, donde no logró la continuidad esperada. Ahora, a sus 22 años, está en La Plata en condición de cesión por un año con opción de compra, tras el acuerdo alcanzado entre Gimnasia y la entidad europea que aún posee su pase.

La dirigencia de Gimnasia confirmó que mañana será el día elegido para la presentación oficial ante los medios y los hinchas, emulando el clima de entusiasmo y cariño que se vivió con el regreso de Nacho Fernández, quien fue recibido entre aplausos y emoción.

Para los triperos, el retorno de Miramón significa reforzar el mediocampo con un futbolista identificado profundamente con la camiseta, que tiene memoria de la casa y ganas de devolver con su juego todo lo que recibió. Fue justamente en Gimnasia donde Nacho afirmó sus condiciones dejando una huella que muchos esperan que pueda profundizar en esta nueva etapa.