Apoyo de los empresarios al acuerdo con los EE UU

El anuncio del “Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión” entre Argentina y Estados Unidos provocó un cimbronazo en el mundo empresario. Distintos sectores analizaron el posible impacto que tendrá el pacto comercial. En este escenario, el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, calificó el tratado como “un paso muy importante en la dirección correcta”.

“Resulta vital para nuestro país vincularse mas estrechamente con las principales economías del mundo y en particular con aquellas con las que se comparten valores esenciales tanto en el campo político como económico”, agregó. A pesar de la celebración, Campos puntualizó que están a la espera de conocer “los detalles específicos de su contenido”.

Por último, el titular de AEA concluyó: “Representa un oportunidad para acelerar la adopción de políticas internas que permitan incrementar fuertemente la competitividad general de nuestra economía”.

Estados Unidos difundió el jueves los lineamientos generales del nuevo acuerdo comercial con Argentina.