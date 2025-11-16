Ordenan a Vialidad reparar la Ruta 40

La Justicia Federal emitió una resolución que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones “de inmediato”, en el tramo de la Ruta Nacional 40 que une Bariloche con El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

Este fallo surge a partir de una presentación realizada por el gobernador Alberto Weretilneck y se da en un contexto donde el ministro del Interior, Diego Santilli, busca estrechar lazos entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales.

La acción judicial tuvo su origen en marzo de 2022, cuando la Fiscalía de Estado de Río Negro, durante el mandato de Alberto Fernández, presentó la demanda ante el Juzgado Federal de Bariloche. Tras una apelación, el fallo quedó firme, lo que implica que los plazos para la realización de las obras ya se encuentran en curso.

“La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial”, informó la Provincia.