Cayó el integrante de una temida banda de La Plata: simularon un fusilamiento tras un robo

En las últimas horas, agentes que se desempeñan en la Comisaría 16ª de Villa Ponsati, detuvieron a un peligroso malviviente que integraba una banda delictiva acusada de perpetrar varios hechos delictivos en La Plata.
Un joven, de 20 años, se encuentra acusado de participar en un violento robo ocurrido el pasado 8 de noviembre, cuando simularon el fusilamiento de la víctima a quien le sustrajeron dinero, su celular y una bicicleta valuada en más de un millón de pesos.
La captura se llevó a cabo durante la tarde en la zona de 116 y 603, donde la policía montó un operativo de vigilancia discreto para dar con el sospechoso, que permanecía prófugo desde el día del hecho. De acuerdo con la investigación, el implicado actuó junto a dos cómplices que ya fueron identificados y cuentan con pedido de detención.
Según trascendió entre los detalles del ataque ocurrido semanas atrás, los agresores habrían realizado tres disparos para simular el fusilamiento, un hecho que pone en evidencia el modus operandi de la banda.
Ante ello, la fiscalía ordenó cinco allanamientos con el objetivo de detener a los involucrados. En ese marco, efectivos vestidos de civil y con trabajos encubiertos en la zona, interceptaron al sujeto cuando llegaba a su domicilio y lograron reducirlo en el lugar.
El procedimiento fue informado a la UFI Nº 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien dispuso que el joven quede alojado como detenido.
