Congestión en la Autopista Buenos Aires - La Plata y varios kilómetros de cola tras un accidente en sentido a La Plata

Se registran demoras en la autopista Buenos Aires - La Plata en sentido a la capital de la Provincia por un siniestro vial. En sentido a CABA no se informaron demoras.

Según indicaron desde Aubasa (Autopistas de Buenos Aires), las principales demoras se ubican entre las zonas de Quilmes y Berazategui. Con reducciones de carriles y tareas de investigación por el siniestro, se estima que el tránsito continuará congestionado por algunos minutos más.

Hay largas colas y retrasos en el camino hacia La Plata desde el km 19 al 26,5. Se recomienda evitar la zona y tomar caminos alternativos.