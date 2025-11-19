En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
El vuelo más alto: cómo le fue al programa de Mario Pergolini ¿La China o Darín?
Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un video producido con inteligencia artificial muestra al fundador de la Ciudad visitando puntos emblemáticos y reflexionando sobre el presente y el futuro de los platenses
Escuchar esta nota
La Municipalidad difundió un emotivo saludo institucional por el 143° aniversario de La Plata protagonizado por una recreación digital de su fundador, Dardo Rocha, generada mediante herramientas de inteligencia artificial.
El video, publicado en las redes sociales oficiales del Municipio, muestra al histórico creador de la capital bonaerense recorriendo algunos de sus espacios más emblemáticos, como la Catedral, las plazas del casco y la Casa Curutchet.
En su mensaje, Dardo Rocha traza un puente entre la historia y el presente, celebrando el espíritu fundacional que dio origen a La Plata en 1882, y expresa: “Imaginé una ciudad planificada, moderna, con espacios verdes para disfrutar y cultura en cada rincón”. Y al observar la Ciudad, agrega: “Hoy veo las plazas hermosas de vuelta, los palacios públicos brillando, y siento que mi ciudad está cada vez más linda y recuperando el espíritu de su fundación”.
El saludo culmina con una invitación colectiva a seguir fortaleciendo la identidad platense: “Todavía queda mucho por hacer. Sigamos construyendo la gran capital planificada. Feliz aniversario a mi querida ciudad de La Plata”.
Con este mensaje innovador y cargado de simbología, la Municipalidad buscó homenajear la visión de Rocha y poner en valor el patrimonio, la historia y el proceso de recuperación urbana que atraviesa la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí