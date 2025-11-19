Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

La Ciudad

VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario

Un video producido con inteligencia artificial muestra al fundador de la Ciudad visitando puntos emblemáticos y reflexionando sobre el presente y el futuro de los platenses

19 de Noviembre de 2025 | 08:11

Escuchar esta nota

La Municipalidad difundió un emotivo saludo institucional por el 143° aniversario de La Plata protagonizado por una recreación digital de su fundador, Dardo Rocha, generada mediante herramientas de inteligencia artificial. 

El video, publicado en las redes sociales oficiales del Municipio, muestra al histórico creador de la capital bonaerense recorriendo algunos de sus espacios más emblemáticos, como la Catedral, las plazas del casco y la Casa Curutchet.

LEA TAMBIÉN

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

En su mensaje, Dardo Rocha traza un puente entre la historia y el presente, celebrando el espíritu fundacional que dio origen a La Plata en 1882, y expresa: “Imaginé una ciudad planificada, moderna, con espacios verdes para disfrutar y cultura en cada rincón”. Y al observar la Ciudad, agrega: “Hoy veo las plazas hermosas de vuelta, los palacios públicos brillando, y siento que mi ciudad está cada vez más linda y recuperando el espíritu de su fundación”.

El saludo culmina con una invitación colectiva a seguir fortaleciendo la identidad platense: “Todavía queda mucho por hacer. Sigamos construyendo la gran capital planificada. Feliz aniversario a mi querida ciudad de La Plata”.

LEA TAMBIÉN

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad

Con este mensaje innovador y cargado de simbología, la Municipalidad buscó homenajear la visión de Rocha y poner en valor el patrimonio, la historia y el proceso de recuperación urbana que atraviesa la ciudad.

