Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga

Cuatro delincuentes armados sorprendieron a una familia de La Plata anoche mientras llegaban a su casa y, a punta de pistola, les hicieron vivir una verdadera pesadilla.
La secuencia delictiva tuvo lugar en 151 entre 410 y 411 de la localidad de Villa Elisa, en el corredor norte de la Ciudad.
Los desconocidos actuaron ni bien el matrimonio con sus hijos estacionó en la puerta de su hogar. Dos malvivientes se bajaron del auto, presentándose con armas en mano y encapuchados en el intento de sembrar pánico y reducir a sus víctimas.
En tanto, otros dos se quedaron en el interior del vehículo, un Volkswagen Voyage gris.
Sin mucho para hacer, y sobrecogida por el miedo, la mujer comenzó a gritar del susto y a pedir ayuda. El SOS llegó a oídos de los vecinos, que en ese instante comenzaron a salir de sus casas para saber qué estaba ocurriendo e intentar brindar algún tipo de ayuda.
Los delincuentes advirtieron que no estaban pasando desapercibidos y que la empresa del robo se les iba de las manos, por lo que se subieron al auto y emprendieron la huida.
Desde el barrio se informó que se desconoce si la policía pudo dar con los sospechosos. Además, los vecinos manifestaron indignación debido a que a las víctimas no les tomaron la denuncia en la comisaría y les dijeron que se presentaran en el día de hoy a partir de las 9, lo que consideraron un manejo administrativo a discreción por parte de la seccional de la jurisdicción de Villa Elisa.
