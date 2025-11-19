El hermano de Bilardo contó cómo se enteró el DT de la muerte de Miguel Ángel Russo: “Me mató su reacción”

Arrancó el show en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años
La muerte de Miguel Ángel Russo el pasado 8 de octubre caló hondo en el mundo del deporte y, a más de un mes, el hermano de Carlos Salvador Bilardo, Jorge, contó cómo se enteró el ex DT de la partida de uno de sus más fieles caudillos.
Jorge Bilardo se convirtió, con el paso del tiempo, en el encargado de transmitir las noticias del Doctor, sobre todo respecto a su salud y bienestar. En este contexto es que en medio de una entrevista radial reveló cómo fue el momento en que el Narigón se enteró de la muerte de Miguel Ángel Russo.
Al igual que ocurrió con Diego Maradona, la familia Bilardo intentó retrasar la noticia pero la televisión impidió las intenciones. Fue justamente en el partido de Boca en la Bombonera que el momento menos esperado llegó.
“Se lo contamos. Pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté se quedó quieto. Estábamos mirando justo un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije ‘Mirá, fijate que falleció Miguel’”, comenzó Jorg Bilardo en Súper Deportivo Radio.
“Lagrimeó un poquito. Hoy es bravo, me mató ver su reacción. Quise salir y tirarme abajo de un colectivo”, agregó con notable emoción recordando el momento en que al Narigón le informan sobre la partida de, junto a Maradona, uno de sus alumnos más queridos.
Y mencionó: “Carlos, como con Diego, se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel, Miguel, Miguel. Ahí te das cuenta que tenes que decirle. Yo fui al velorio en la Bombonera. El pobre Carlos no pudo ir porque no se puede mover mucho desde su casa”.
Los restos de Miguel Ángel Russo descansan en el Country Club de Estudiantes en City Bell, en la Bombonera, y en las canchas de Lanús y Rosario Central. Los homenajes se replicaron en todo el país y más allá de las fronteras.
