La historia de las icónicas gemelas Alice y Ellen Kessler: polémica muerte a los 89 años por suicidio asistido

La historia de las icónicas gemelas Alice y Ellen Kessler: polémica muerte a los 89 años por suicidio asistido
19 de Noviembre de 2025 | 11:59

Alice y Ellen Kessler, las icónicas gemelas del espectáculo europeo que durante décadas brillaron en la televisión, la música y el baile, fallecieron juntas a los 89 años a través de suicidio asistido en su residencia de Grünwald, cerca de Múnich. Así lo confirmaron la Policía bávara y la Sociedad Alemana por una Muerte Digna (DGHS).

Según fuentes oficiales, las hermanas planearon su despedida con gran cuidado. Su muerte fue un acto voluntario, coordinado y legal: cumplieron con los requisitos establecidos por la legislación alemana para acceder al suicidio asistido.  Se informó que estuvieron presentes un médico y un abogado durante el proceso, tal como establece el protocolo de la DGHS para garantizar que la decisión fue tomada de forma autónoma y responsable. 

Alice y Ellen no dejaron su destino al azar. Siempre habían dicho que no concebían una vida separadas. “Nacimos juntas y queremos morir juntas”, declaraban en entrevistas recientes. 

En sus últimos meses, manifestaron su temor a un deterioro físico prolongado y a perder la autonomía. Esa decisión final, según fuentes, fue parte de un proyecto de vida compartido que reflejó la profunda interdependencia que las definió. 

La historia de las gemelas Kessler

Las gemelas Kessler nacieron el 20 de agosto de 1936 en Nerchau, en la antigua Alemania Oriental. Se formaron en ballet y, con tan solo 16 años, huyeron con su familia hacia la Alemania Occidental. 

Durante los años 50 y 60, se convirtieron en figuras del entretenimiento internacional: actuaron en cabarets, cine, televisión, e incluso representaron a Alemania en Eurovisión 1959. 

Su carrera las llevó a Italia, país donde se transformaron en símbolos de la “Dolce Vita” gracias a su elegancia, talento y presencia mediática. 

En su testamento, las Kessler dejaron instrucciones claras: querían que sus cenizas reposaran en una única urna, junto a las de su madre, Elsa, y su perro, Yello. Además, su patrimonio fue donado a organizaciones benéficas: entre ellas Médicos Sin Fronteras.

