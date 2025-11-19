Súper ganadores millonarios: tres platenses se repartieron los 30 millones

Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo) fueron los tres platenses ganadores del Súper Cartonazo cuyo pozo fue de 10 millones de pesos.

Los afortunados, con los 15 números de la suerte, se presentaron en las oficinas de EL DIA y contaron sensaciones, su común vínculo histórico como lectores del diario y lo qué piensan hacer con el dinero, entre otras cosas.

Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que sale los domingos junto al ejemplar en papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos.

En este sentido, la lista de premiaciones quedó así: los dos lectores mencionados se adjudican un monto total -entre Cartonazo y premio por tener cinco cupones dominicales- de $13.333.333 cada uno. En tanto, Sánchez Benítez, se llevó $ 3.333.333 correspondiente a la ronda de 10 millones que se reparte entre los tres ganadores.

La voz de los ganadores

“Juego siempre al Cartonazo, pero esta vez se pudo dar”, contó Fabián en su visita a la redacción de EL DIA. “Con mi señora leemos el diario pero además participo del juego desde hace tiempo” expresó y agregó: “Los domingos es una costumbre para mí leer el diario. Por eso, tengo los cinco cupones”.

Contento porque esta vez pudo concretar su anhelo de acertar los números del Súper Cartonazo, Fabián recordó que hace dos años sufrió un accidente cardiovascular (ACV) “que me impidió continuar con sus actividades laborales y me complicó en los ingresos para mi hogar”.

En sintonía, sumó: “Con mi señora tenemos un pequeño taller de costura y vivimos de eso”.

En cuanto a qué iba hacer con el premio, concluyó: “El premio nos va a venir muy bien para saldar algunas deudas mientras espero que me salga la pensión. Además, seguramente haremos alguna refacción en el hogar y luego disfrutaremos en algo que nos guste con mi señora”.

El otro ganador, Pablo Cultreras, se definió como un jugador histórico del Cartonazo y celebró que “los premios sean más atractivos”. Según comentó: “Siempre leí el diario EL DIA. Lo sigo comprando, pero también lo leo bastante por la web”.

Tras haber completado su cartón y obtener el premio por presentar los cinco cupones, señaló: “Me viene muy bien porque estoy desocupado desde hace tiempo y me sirve para tapar algunas deudas. Tampoco descarto realizar una inversión para mejorar mis ingresos”.

A media tarde, Cecilia Sánchez Benítez fue la tercera persona que se presentó en las oficinas de este diario para adjudicarse el premio del Súper Cartonazo. No obstante, su aventura ganadora comenzó horas antes.

Durante la madrugada de ayer, un presagio no la dejó dormir: “No sabía qué me pasaba. Yo tengo un marcapaso y dos stends. Algo sentía, así que comencé a rezar”.

Sánchez Benítez, finalmente, se levantó temprano y se acercó al centro platense. “Intenté entrar a un bar a comer y no me alcanzaba la plata”, contó y agregó: “Entonces, fui a mi casa y me puse a leer el diario, que lo había comprado más temprano”.

Poco a poco, la mujer se dio cuenta de que tenía los números ganadores. “Siempre compré el diario. Hoy, lo busco en el puesto del Hospital Rossi, en lo de Ariel”, manifestó la ganadora.

Con felicidad exultante y mucha emoción, la mujer se presentó a EL DIA para pedir su premio de $3.333.333. “El dinero lo voy a usar para arreglar mi casa, que es grande, vieja y necesita mucho trabajo. Y después no sé. Disfrutar: tengo hijos, nietos. Estoy contenta. Le doy gracias a Dios y al diario EL DIA”, concluyó.

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Para ganar el Súper Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.

El objetivo es que coincidan los 15 de la tarjeta con los que se van publicando tanto en la edición impresa como en el sitio web de EL DIA.

La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.

En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.

Para la presente ronda semanal se había planteado el “sale o sale”. Eso indica que si nadie logra juntar los 15 números, el premio será entregado y repartido entre quienes alcancen los 14.

Este año se sumó como atractivos adicionales también el premio de 300 mil pesos por línea y la posibilidad de llevarse 20 millones de pesos para quienes además de ganar con los 15 aciertos en el cupón presenten cinco tarjetas del juego que salen los domingos con la edición impresa.