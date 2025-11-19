VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
Aumento "extraordinario" en los micros del AMBA: el impacto en La Plata y desde cuándo se aplicaría
Todos los bienes que le decomisarían a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y más, valuados en $685 mil millones
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Un jugador de Boca confirmó su noviazgo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
El cuadro de Klimt que se vendió por US$236 millones: la historia detrás de la obra de arte moderno más cara
Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
Interna caliente del PJ: Mayra Mendoza, una “opositora responsable”
Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta
Día Mundial del Inodoro: por qué se celebra cada 19 de noviembre
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors, anunció su noviazgo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez.
Cierto es que, los rumores existían desde hace meses, pero ninguno de los protagonistas se había expresado sobre el tema.
Así, en sus redes, el futbolista compartió una foto junto a la influencer y le puso fin a los rumores que los vinculaban.
Curiosamente, en los últimos días, la influencer Belén Negri, quien tuvo un affaire con el deportista, contó en un streaming que hizo una “venta de garaje” y vendió uno de los shorts de fútbol de Figal, que se había quedado ella. Tras esas declaraciones, llegó la confirmación oficial por parte del ex Independiente.
Pero, concretamente, hace meses los rumores indicaban que Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, vive un romance con Nicolás Figal.
A pesar de que la noticia fue confirmada por varios periodistas, ellos nunca hablaron públicamente sobre esta supuesta relación hasta ahora.
LE PUEDE INTERESAR
Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y dejó un irónico mensaje
Asimismo, Lucía no quiso contar si conversó con su abuela, ya que hace tiempo se instaló que su relación no atraviesa gran momento. Además, tampoco respondió si continúa en pareja con el defensor xeneize.
Por último, recordemos que, a mediados de agosto surgió la versión de que Lucía Celasco vive un romance con Nicolás Figal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí