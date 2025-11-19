Un jugador de Boca confirmó su noviazgo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

Ahora, Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors, anunció su noviazgo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez.

Cierto es que, los rumores existían desde hace meses, pero ninguno de los protagonistas se había expresado sobre el tema.

Así, en sus redes, el futbolista compartió una foto junto a la influencer y le puso fin a los rumores que los vinculaban.

Curiosamente, en los últimos días, la influencer Belén Negri, quien tuvo un affaire con el deportista, contó en un streaming que hizo una “venta de garaje” y vendió uno de los shorts de fútbol de Figal, que se había quedado ella. Tras esas declaraciones, llegó la confirmación oficial por parte del ex Independiente.

Pero, concretamente, hace meses los rumores indicaban que Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, vive un romance con Nicolás Figal.

A pesar de que la noticia fue confirmada por varios periodistas, ellos nunca hablaron públicamente sobre esta supuesta relación hasta ahora.

Asimismo, Lucía no quiso contar si conversó con su abuela, ya que hace tiempo se instaló que su relación no atraviesa gran momento. Además, tampoco respondió si continúa en pareja con el defensor xeneize.

Por último, recordemos que, a mediados de agosto surgió la versión de que Lucía Celasco vive un romance con Nicolás Figal.