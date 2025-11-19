Arrancó el show en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años
Arrancó el show en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años
Paritaria sin oferta y con aguinaldo "condicionado": es el turno de los docentes, tras la reunión con estatales
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Dolor en La Plata por la muerte de Jorge Bátiz, a los 92 años, múltiple campeón de ciclismo pista
Las empresas de micros del AMBA solicitaron pagar el sueldo en 2 cuotas y el aguinaldo en 6
Messi y una foto que vuela alto: el 10, con la camiseta de Everton y el sueño en Barrio Aeropuerto
Todos los bienes que le decomisarían a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y más, valuados en $685 mil millones
VIDEO. Raúl Lavié: “La primera vez que canté con Piazzolla fue en un cumpleaños de La Plata"
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
La trama del noviazgo de un futbolista Xeneize con la nieta de Susana Giménez
¿Día no laborable o feriado?: así será este viernes 21 y lunes 24 de noviembre en La Plata y la Región
El cuadro de Klimt que se vendió por US$236 millones: la historia detrás de la obra de arte moderno más cara
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
Interna caliente del PJ: Mayra Mendoza, una “opositora responsable”
Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
La historia de las icónicas gemelas Kessler: polémica muerte a los 89 años por suicidio asistido
El IPS atenderá al público sólo 3 días la próxima semana: cuándo y por qué cierra sus puertas
¿Seremos el gran ejemplo que el amigo Donald quiere mostrarle a Latinoamérica?
Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta
Día Mundial del Inodoro: por qué se celebra cada 19 de noviembre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el marco de la Gala de la Fundación Florencio Pérez, Raúl Lavié volvió a cautivar al público platense y, en diálogo con El Día, repasó sensaciones, recuerdos y su relación histórica con la ciudad.
“Para mí son noches maravillosas porque me junto con la gente”, expresó de entrada. Reconoció que este tipo de eventos “a veces son difíciles” porque el público suele estar comiendo o distraído, pero aun así destacó que “la recepción, el final, el agradecimiento, los aplausos… todo eso me llena de felicidad”. Esa energía, dijo, es la que lo impulsa a seguir arriba del escenario: “Para mí es sanador. Lo disfruto mucho”.
Un repertorio pensado para un público en movimiento
Consultado sobre cómo preparó el show para una gala social, Lavié explicó que eligió “los temas que sé que prenden en la gente en general”, especialmente considerando que se trataba de una presentación breve. Y adelantó que volverá a La Plata muy pronto: “Ahora voy a estar en la gran fiesta de cumpleaños de la ciudad, ahí ya voy con mi quinteto”.
Ese evento, además, tiene un valor emocional muy fuerte para él. “La primera vez que canté con Astor Piazzolla fue en un cumpleaños de la ciudad de La Plata, creo que en Plaza Moreno, en los años setenta”, recordó. Entre risas, evocó aquel momento particular: “En ese tiempo a Astor lo silbaban, no lo querían… pero al final lo domamos”. Confesó que temía salir después de Piazzolla: “Pensé que me iban a tirar con papas, y sin embargo fue muy lindo”.
Una relación de décadas con el público platense
LE PUEDE INTERESAR
L-Gante fue demorado en un control policial: los motivos
Lavié reconoció que siempre lo sorprende el cariño que recibe en la ciudad. “Me da mucha felicidad. Hace 73 años que estoy llegando a la gente, al pueblo argentino”, repasó. Su vínculo con distintas generaciones se forjó a través de múltiples plataformas: “Llegué por la radio, después vino la televisión, seguí en los hogares, después el teatro, el cine, las telenovelas… todo eso hizo que tenga una carrera muy larga”.
Hoy, a los 88 años, asegura que sigue disfrutando del público que lo acompaña desde siempre, pero también de nuevas generaciones: “Es una franja que todavía existe, que tiene ganas de disfrutar su música, y me siguen a todos lados. Y hay muchos jóvenes también, como los de esta noche, que se interesan, aplauden y juzgan. ¿Qué más puedo pedir?”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí