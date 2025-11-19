Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?

Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
19 de Noviembre de 2025 | 07:33

Escuchar esta nota

En este miércoles 19 de Noviembre, en el 143º Aniversario de La Plata, el tiempo se presenta en la ciudad y alrededores con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 23, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el jueves se espera cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Asimismo se prevé vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 25.

Y para el viernes se aguarda cielo mayormente nublado,  vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 21, según el SMN.

