Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?

En este miércoles 19 de Noviembre, en el 143º Aniversario de La Plata, el tiempo se presenta en la ciudad y alrededores con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 23, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el jueves se espera cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Asimismo se prevé vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 25.

Y para el viernes se aguarda cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 21, según el SMN.