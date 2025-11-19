Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes |Se viene la cancha sintética

Messi y una foto que vuela alto: el 10, con la camiseta de Everton y el sueño en Barrio Aeropuerto

Messi y una foto que vuela alto: el 10, con la camiseta de Everton y el sueño en Barrio Aeropuerto
19 de Noviembre de 2025

Escuchar esta nota

Lionel Messi volvió a sacudir el mapa futbolero de La Plata con una imagen que ya recorre la Ciudad: el capitán de la Selección posó con la camiseta de Everton, el Decano de la Liga Amateur Platense, para impulsar el sueño de la nueva cancha de césped sintético en el predio de Barrio Aeropuerto.

La foto, publicada en las últimas horas, muestra a Messi sosteniendo la casaca auriazul, con el número y el apellido de Marcelo Fortes, histórico presidente del club fallecido hace poco tiempo. A su lado aparece Luis Martín, el profe de la Selección Argentina y goleador histórico de Everton, pieza clave para que el ídolo se sumara a la campaña.

El gesto no es aislado: forma parte de una movida que el club puso en marcha para reunir los fondos necesarios y terminar la primera cancha de césped sintético en su predio de 7 y 611, en pleno Barrio Aeropuerto. Everton ya tiene encargada la alfombra sintética y espera su arribo para fines de 2025, pero todavía necesita cerrar la brecha económica que le permita completar la obra.

Primero fueron los guantes de Dibu Martínez, donados para ser sorteados y recaudar dinero. Ahora, la camiseta firmada por Messi se convierte en el premio estrella de la campaña y en una postal histórica para el club y para toda la Liga Amateur Platense, que se siente representada en ese guiño del mejor jugador del mundo hacia uno de sus afiliados.

En ese entramado, el rol de Luis Martín fue determinante: como nexo entre la Selección y Everton, consiguió que tanto Dibu como Messi se involucraran en apoyar el proyecto. Desde el club destacan que el apoyo de las figuras sirve no solo para sumar recursos, sino también para visibilizar un trabajo de años en el predio de Barrio Aeropuerto, donde buscan consolidar una infraestructura acorde al crecimiento deportivo y social de la institución.

Los empleados de Gimnasia seguirán con retención de tareas

Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
