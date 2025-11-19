Messi y una foto que vuela alto: el 10, con la camiseta de Everton y el sueño en Barrio Aeropuerto

VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
Aumento "extraordinario" en los micros del AMBA: el impacto en La Plata y desde cuándo se aplicaría
Todos los bienes que le decomisarían a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y más, valuados en $685 mil millones
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
Galería | Las fotos de la cena de la Fundación Florencio Pérez
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Un jugador de Boca confirmó su noviazgo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez
¿Día no laborable o feriado?: así será este viernes 21 y lunes 24 de noviembre en La Plata y la Región
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
El cuadro de Klimt que se vendió por US$236 millones: la historia detrás de la obra de arte moderno más cara
Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
Interna caliente del PJ: Mayra Mendoza, una “opositora responsable”
Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta
Día Mundial del Inodoro: por qué se celebra cada 19 de noviembre
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Lionel Messi volvió a sacudir el mapa futbolero de La Plata con una imagen que ya recorre la Ciudad: el capitán de la Selección posó con la camiseta de Everton, el Decano de la Liga Amateur Platense, para impulsar el sueño de la nueva cancha de césped sintético en el predio de Barrio Aeropuerto.
La foto, publicada en las últimas horas, muestra a Messi sosteniendo la casaca auriazul, con el número y el apellido de Marcelo Fortes, histórico presidente del club fallecido hace poco tiempo. A su lado aparece Luis Martín, el profe de la Selección Argentina y goleador histórico de Everton, pieza clave para que el ídolo se sumara a la campaña.
El gesto no es aislado: forma parte de una movida que el club puso en marcha para reunir los fondos necesarios y terminar la primera cancha de césped sintético en su predio de 7 y 611, en pleno Barrio Aeropuerto. Everton ya tiene encargada la alfombra sintética y espera su arribo para fines de 2025, pero todavía necesita cerrar la brecha económica que le permita completar la obra.
Primero fueron los guantes de Dibu Martínez, donados para ser sorteados y recaudar dinero. Ahora, la camiseta firmada por Messi se convierte en el premio estrella de la campaña y en una postal histórica para el club y para toda la Liga Amateur Platense, que se siente representada en ese guiño del mejor jugador del mundo hacia uno de sus afiliados.
En ese entramado, el rol de Luis Martín fue determinante: como nexo entre la Selección y Everton, consiguió que tanto Dibu como Messi se involucraran en apoyar el proyecto. Desde el club destacan que el apoyo de las figuras sirve no solo para sumar recursos, sino también para visibilizar un trabajo de años en el predio de Barrio Aeropuerto, donde buscan consolidar una infraestructura acorde al crecimiento deportivo y social de la institución.
LE PUEDE INTERESAR
Los empleados de Gimnasia seguirán con retención de tareas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí