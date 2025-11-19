Desarticularon a una banda que comercializaba droga desde la cárcel: hubo allanamientos en La Plata

En un amplio operativo coordinado por la Justicia Federal, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron allanamientos en las Unidades Penitenciarias N° 9 de La Plata, 1 de Olmos y 31 de Florencio Varela, donde se confirmó que tres reclusos lideraban una estructura narco con ramificaciones en el Conurbano. La investigación derivó en cinco detenciones y el secuestro de droga, dinero, armas y tecnología vinculada a la actividad ilícita.

El procedimiento se desprende de un año y siete meses de pesquisas ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro. Durante ese período, los gendarmes del Escuadrón de Operaciones Antidrogas llevaron adelante escuchas telefónicas, análisis de comunicaciones y tareas encubiertas que permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la banda.

Según determinaron los investigadores, la organización estaba encabezada por un detenido alojado en la Unidad 9 de La Plata, quien coordinaba el abastecimiento y la distribución de estupefacientes junto a otros dos internos de las unidades 31 y 1. Con apoyo logístico de familiares, los implicados manejaban el narcomenudeo principalmente en Rincón de Milberg, en el partido de Tigre.

A partir de los elementos reunidos, el magistrado dispuso 14 allanamientos simultáneos en los partidos de Tigre y San Martín, además de los realizados dentro de las unidades carcelarias donde se encontraban los principales eslabones de la organización.

Durante los operativos, los funcionarios incautaron 1,9 kilos de cocaína, 14,4 kilos de marihuana, 75 plantas y cogollos de cannabis sativa, balanzas, elementos de fraccionamiento, tres armas de fuego, 94 municiones, más de 4,1 millones de pesos, 19 mil dólares, 32 celulares, dispositivos de almacenamiento, dos motocicletas y agendas con información relevante para la causa.

Como resultado, cuatro mujeres y un hombre, todos mayores de edad, fueron detenidos por su vinculación con la banda. Quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.