Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Política y Economía

Causa Andis: Diego Spagnuolo se presentó en Comodoro Py, pero se negó a declarar y a responder preguntas

Causa Andis: Diego Spagnuolo se presentó en Comodoro Py, pero se negó a declarar y a responder preguntas
19 de Noviembre de 2025 | 15:53

Escuchar esta nota

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo declaró hoy en los tribunales de Comodoro Py, donde dijo que “no tenía nada que ver con los cargos” que le imputaban y anticipó que iba a “revisar la causa en profundidad” cuando tuviera acceso a toda la prueba del expediente.

Así lo indicó el abogado Mauricio D’Alessandro,  que representa a Spagnuolo, al salir de los tribunales. “Spagnuolo dijo además que va a declarar nuevamente cuando tenga todo leído”, añadió el letrado.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Arrancó el show en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Arrancó el show en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Los posteos de Barracas que generaron malestar

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario

Central, con algunos regresos y una baja clave
Últimas noticias de Política y Economía

"Dos veces por semana" y "dos horas de duración": limitan las visitas de Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

Las empresas de micros del AMBA solicitaron pagar el sueldo en 2 cuotas y el aguinaldo en 6

Tres Arroyos: Garate avanzó con Humming Airways para sumar vuelos comerciales

Humo y polvo cubrieron el cielo de Tandil por incendios en la Patagonia y fuertes vientos
Deportes
El hermano de Bilardo contó cómo se enteró el DT de la muerte de Miguel Ángel Russo: “Me mató su reacción”
Dolor en La Plata por la muerte de Jorge Bátiz, a los 92 años, múltiple campeón de ciclismo pista
Messi y una foto que vuela alto: el 10, con la camiseta de Everton y el sueño en Barrio Aeropuerto
Los empleados de Gimnasia seguirán con retención de tareas
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Espectáculos
Comienza el juicio contra Mirtha Legrand por el escándalo con su chofer
VIDEO. Raúl Lavié: “La primera vez que canté con Piazzolla fue en un cumpleaños de La Plata"
Ex modelo brasileña de 21 años se convirtió en monja: ahora es la "Hermana Eva"
L-Gante fue demorado en un control policial: los motivos
La trama del noviazgo de un futbolista Xeneize con la nieta de Susana Giménez
Información General
La ingeniosa campaña para visibilizar una carrera con baja difusión y alta demanda
Del oro mundial a la defensa de los jubilados, la doble pelea de un campeón argentino
La historia de las icónicas gemelas Kessler: polémica muerte a los 89 años por suicidio asistido
El cuadro de Klimt que se vendió por US$236 millones: la historia detrás de la obra de arte moderno más cara
Día Mundial del Inodoro: por qué se celebra cada 19 de noviembre
Policiales
Cayó el integrante de una temida banda de La Plata: simularon un fusilamiento tras un robo
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla