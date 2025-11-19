Una rama se desmoronó sobre un auto en el Centro y causó un caos vehicular

Este miércoles, en horas de la tarde, una enorme rama se desprendió de un antiguo árbol ubicado en la calle 11 entre 45 y 46. La caída se produjo sobre un auto que permanecía estacionado y de milagro no se registraron heridos.

Por fortuna, el desprendimiento ocurrió en una hora en la que no se registraba un importante flujo de alumnos del Colegio Inmaculada, como ocurre al momento de la entrada y la salida.