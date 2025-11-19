¿Día no laborable o feriado?: así será este viernes 21 y lunes 24 de noviembre en La Plata y la Región

En la antesala de un nuevo feriado, muchos argentinos ya se anticipan y se preguntan si podrán o no disfrutar del fin de semana largo que se aproxima. El inminente feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que fue trasladado al lunes 24 de noviembre. Y el viernes 21, en tanto, fue declarado como “día no laborable con fines turísticos”, lo que genera dudas sobre quiénes podrán disfrutar de un descanso extendido de hasta cuatro días.

Este viernes 21 de noviembre en realidad no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines. Trabajadores estatales y de la educación, por caso, no trabajan este viernes 21 de noviembre. Tampoco hay clases.

Por lo tanto, para quienes no tengan que trabajar, ya que es una jornada no laborable, el fin de semana largo será de cuatro días, sumando el lunes que sí es feriado.

Los trabajadores que presten servicio ese día percibirán el salario simple, y en caso de optar por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada.

Los feriados que restan en 2025