Ex modelo brasileña de 21 años se convirtió en monja: ahora es la "Hermana Eva"

Una ex modelo brasileña, Kamila Rodrigues Cardoso, fue noticia en su país tras convertirse al cristianismo militante. Ella se convirtió en una estrella del Internet después de que fuera captada vendiendo artículos de culto por las calles, según una historia que difundió el sitio Actualidad RT.

Rodrigues Cardoso recibe constantemente propuestas de índole amoroso y asegura que se mantiene fiel a “su esposo” Jesús, sigue el sitio ruso.

Recientemente en redes sociales se viralizó el video de una joven monja que vendía artículos religiosos en las calles de Goiania, en el estado brasileño de Goiás y los internautas brasileños llegaron a la conclusión de que se trata de la ex modelo originaria de Minas de Gerais, Kamila Rodrigues Cardoso, de 21 años.

La joven ahora es mejor conocida como hermana Eva, quien cuando cumplió los 18 años y tras haber participado en varios concursos de belleza, cambió completamente de planes. Se incorporó a la congregación de Sancta Dei Genitrix, una institución que no está afiliada a la Iglesia católica romana.

De manera similar a otros miembros de la congregación, la hermana Eva mantiene una activa presencia en redes sociales en donde comparte su labor social, así como mensajes religiosos. “Hablo mucho con Jesús”, aseguró la hermana Eva y no negó que se maquilla y se cuida “para ofrecerle la mejor versión de sí misma”.