Política y Economía

Las empresas de micros del AMBA solicitaron pagar el sueldo en 2 cuotas y el aguinaldo en 6

Ya presentaron el plan al Ministerio de Trabajo de la Nación

Las empresas de micros del AMBA solicitaron pagar el sueldo en 2 cuotas y el aguinaldo en 6
19 de Noviembre de 2025 | 13:31

Escuchar esta nota

Las cámaras que nuclean a las empresas del servicio de transporte de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentaron ante el Ministerio de Trabajo de la Nación una solicitud para abonar los sueldos de noviembre y el medio aguinaldo, a liquidarse en diciembre, en cuotas y con diferente periodicidad de pago. 

Para el caso de los salarios correspondientes al mes de noviembre de 2025, los empresarios informaron que "serán cancelados en dos pagos consecutivos, completando la totalidad dentro del plazo máximo de dos meses, conforme el flujo financiero disponible". 

Por otro lado, en cuanto al aguinaldo, el documento agrega que "el Segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) será abonado en seis pagos consecutivos, en virtud de la imposibilidad objetiva de afrontar su pago íntegro e inmediato sin comprometerla continuidad operativa del sector". 

Las cámaras, en calidad de representantes de las empresas de servicio público de transporte por automotor de pasajeros del AMBA, interpusieron como argumento "la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal". 

LEA TAMBIÉN

Aumento "extraordinario" en los micros del AMBA: el impacto en La Plata y desde cuándo se aplicaría

Según explicaron, "durante los últimos meses, las cámaras comparecientes han advertido reiteradamente que el sector opera con ingresos insuficientes, crecientes costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores, lo cual ha colocado a numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa". 

A su vez sostuvieron que la decisión fue tomada "con el firme compromiso de preservar la prestación del servicio y la totalidad de las fuentes de trabajo, se informa la adopción —de modo excepcional y transitorio— del siguiente plan de pago escalonado". 

Cabe remarcar que el sector informó para diciembre un aumento extra de 10 por ciento de la tarifa del boleto tanto en el AMBA como en el Gran La Plata, lo que generó malestar en los pasajeros y también en los choferes, dado que el incremento no se condice con la inflación de 2 por ciento ni con los aumentos que percibieron los transportistas.

