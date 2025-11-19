Dolor en La Plata por la muerte de Jorge Bátiz, a los 92 años, múltiple campeón de ciclismo pista

La Plata recibió este miércoles una triste noticia: murió Jorge Jacinto Bátiz, a los 92 años, quien se destacó en el ciclismo argentino en la modalidad pista. Si bien había nacido en Tandil, residía en nuestra ciudad desde hace varios años.

Ganador de dos medallas del Campeonato del mundo de Velocidad amateur y diferentes triunfos en carreras de Seis Días, Bátiz es "Ciudadano Ilustre" de La Plata y se retiró en 1969, momento en que comenzó a dirigir a la selección argentina de ciclismo.

Además fue reconocido con un Premio Konex de Platino en 1980 como el mejor ciclista de la historia Argentina.

Jorge Jacinto Bátiz, un grande del ciclismo argentino

El 2 de diciembre de 1933 nació en la ciudad bonaerense de Tandil, pero siendo muy chico su familia se mudó a La Plata. El futuro ciclista cursó sus estudios primarios en la Escuela N° 66, ya que residía por la zona de Diagonal 80 y 117, sitio en donde ese establecimiento educativo aún está ubicado.

Bátiz es internacionalmente reconocido como un ciclista argentino especialista en pista, ya que sus principales logros deportivos los tuvo en ese marco, pero también obtuvo buenas performances en la ruta. En 1952 fue Campeón de Velocidad en nuestra ciudad. Ese mismo año cobró notoriedad como ciclista al resultar ganador del Campeonato Argentino de Velocidad. Reiteró el título en los años 1953 y 1955.

En su palmarés se destacan, entre múltiples logros deportivos, las dos medallas del Campeonato del Mundo de Velocidad amateur y diferentes triunfos en la vieja e internacionalmente célebre carrera de los Seis Días, que durante varios años se disputó en la pista que se armaba en las instalaciones del estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. En 1969, Jorge Bátiz se retiró del deporte activo y comenzó a dirigir la selección argentina de ciclismo. En 1958 fue el vencedor de los Juegos Panamericanos en Velocidad.

Ese mismo año, haciendo dupla con el famoso ciclista italiano Fausto Coppi obtuvo la primera de varias competencias de los Seis Días de Buenos. Al año siguiente ganó nuevamente la competencia porteña, en la que competían los mejores ciclistas de todo el mundo, esta vez corriendo en equipo con el campeón italiano Mino De Ross.

La carrera de los Seis Días lo vio nuevamente ganador al platense en 1961 corriendo junto a Miguel Poblet; en 1963 se volvió a imponer en el Luna Park, pero esta vez haciéndolo en equipo junto a Ricardo Senn, repitiendo ambos el triunfo en la misma competencia al año siguiente.

Bátiz tuvo numerosas y destacadas participaciones en competencias internacionales: Campeón Panamericano en México (1955); segundo en Copenhague (1956); segundo en Madrid (1963), cuarto en Francia (1958), cuarto en Berlín (1958 y 1959).

El calificado ciclista de nuestra ciudad fue además dos veces Subcampeón Mundial: en 1955 logró imponerse en el Torneo Mundial sobre pista de madera disputado en la ciudad de Milán (Italia) y, al año siguiente, pudo obtener el primer lugar en el torneo celebrado en la Ciudad de Copenhague (Dinamarca). Obtuvo el Premio Olimpia de Oro en 1956, el primer ciclista en ganar ese galardón, al que recibió emocionado y con sincera humildad.

Tras su retiro, como se dijo fue durante varios años, conductor técnico de los equipos nacionales de ciclismo. Tuvo una actuación algo breve como ciclista veterano pero no obstante obtuvo el segundo lugar en la Olimpíada de esa categoría en Aarhus, Dinamarca, en 1989.

