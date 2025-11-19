Servicios en el aniversario de la Ciudad

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Súper ganadores millonarios: tres platenses se repartieron los 30 millones
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Andis: renunció la funcionaria que le encontraron US$ 700 mil en su casa
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Quejas y reclamos por la higiene y demoras en los hospitales públicos
El consumo en autoservicios tuvo un aumento del 12,5% en octubre
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Por el día no laborable que decretó la Municipalidad se dio a conocer el siguiente cronograma:
» RESIDUOS
El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes funcionarán con normalidad.
» SALUD
Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107.
» CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL
El Centro de Atención Municipal permanecerá cerrado en esta jornada. En tanto, llevarán a cabo los controles usuales (tránsito y nocturnidad) y se recibirán denuncias en la línea 147.
» ESPARCIMIENTO
La República de los Niños funcionara unicamente como parque y sin estacionamiento. El parque Ecológico funcionará en su horario habitual.
» ESTACIONAMIENTO MEDIDO
El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.
» MERCADO REGIONAL
El Mercado Regional Mayorista y el Mercado bonaerense abrirán sus puertas en el horario habitual.
» TRANSPORTE
Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con el cronograma de los días sábado.
» CEMENTERIO MUNICIPAL
Abrirá de 8 a 15 para el público y la administración operará de 8 a 12.
» PUBLICIDAD EL DIA
La oficina de Publicidad de EL DIA en la jornada de hoy estará abierta en su horario habitual. Luego, para los avisos fúnebres, llamar al 412-0101, interno 233 y al mail funebres@eldia.com.
