Servicios en el aniversario de la Ciudad

Por el día no laborable que decretó la Municipalidad se dio a conocer el siguiente cronograma:

» RESIDUOS

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes funcionarán con normalidad.

» SALUD

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107.

» CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL

El Centro de Atención Municipal permanecerá cerrado en esta jornada. En tanto, llevarán a cabo los controles usuales (tránsito y nocturnidad) y se recibirán denuncias en la línea 147.

» ESPARCIMIENTO

La República de los Niños funcionara unicamente como parque y sin estacionamiento. El parque Ecológico funcionará en su horario habitual.

» ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» MERCADO REGIONAL

El Mercado Regional Mayorista y el Mercado bonaerense abrirán sus puertas en el horario habitual.

» TRANSPORTE

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con el cronograma de los días sábado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Abrirá de 8 a 15 para el público y la administración operará de 8 a 12.

