Comienza el juicio contra Mirtha Legrand por el escándalo con su chofer

19 de Noviembre de 2025 | 15:12

Escuchar esta nota

Comienza el juicio de Marcelo Campos, histórico chofer de Mirtha Legrand, contra la conductora por la denuncia de despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años. Según se supo, el pasado viernes se cerró la etapa de conciliación y se dio inicio formal al juicio. 

Así lo informó Luis Bremer en Desayuno Americano (América TV): “Comienza el juicio con su ex chofer. Porque la semana pasada, y esta es información de último momento, hubo dos audiencias. Una el lunes, la otra el viernes. En ambas audiencias, la jueza que interviene lo que le propuso a los abogados de Mirtha, es pagar todo lo que está reclamando Marcelo, menos las multas”.

"La jueza lo que le dice es: pague lo elemental, le dijo a los abogados Funes de Rioja de la señora. Los años adeudados, el mes por año trabajado, más algunos ítems más", detalló.

Sin embargo, la parte denunciante estaría disconforme con que el hecho de que se abone únicamente los años adeudados: "¿Qué dijo el abogado de Marcelo? ‘No, nosotros reclamamos una cifra muy superior, esta es muy inferior, no estamos de acuerdo’. Porque hay un dinero que ellos consideran que les corresponde, que no está siendo contemplado por la jueza. Entonces, el viernes terminó esa etapa y hoy se abre a testigos".

La denuncia de Marcelo Campos a Mirtha Legrand

La diva de los almuerzos se vio envuelta en un escándalo con la denuncia que Marcelo Campos, su histórico chofer, realizó el pasado mes de septiembre. En el escrito, Campos acusa a Mirtha de un despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años, además de cobrar un sueldo mucho menor al que le correspondía. 

Según trascendió a los medios, el chofer que acompañó durante más de 30 años a la conductora, estaba registrado en un gremio de publicidad, cuando le correspondía estar en uno de su profesión.

“Marcelo supuestamente cobraba 700 mil pesos por mes, pero debería haber cobrado 2 millones, porque su salario estaba encuadrado en otro gremio donde se gana menos”, contó Luis Bremer en Desayuno Americano. 

 

