Eliana Guercio tras sufrir una malapraxis: “No podía ni abrir los ojos”

Eliana Guercio sorprendió con un duro relato sobre una mala experiencia estética que vivió recientemente, cuando acudió a hacerse un tratamiento láser facial y descubrió, demasiado tarde, que no estaba siendo atendida por un dermatólogo.

La actriz, en una entrevista, contó que buscó mejorar la textura de su piel y pidió turno para realizarse un CO2 fraccionado, uno de los tratamientos más intensos y utilizados para renovar la superficie del rostro: “Yo fui y les dije lo que me quería hacer. Me saqué el turno y fui”, recordó.

Sin embargo, lo que parecía un procedimiento común terminó en un episodio angustiante:“Me hago el láser y me dijeron que me lo hizo una odontóloga. Yo no sabía que no eran dermatólogos”, reveló, dejando en evidencia su sorpresa al enterarse de que la profesional que manipuló el equipamiento no era especialista en piel.

La reacción adversa llegó horas después: “Me fui a mi casa toda colorada y se me inflamó la cara como si tuviera cuatro almohadones juntos. No podía ni abrir los ojos”, relató Guercio, quien aseguró que nunca imaginó semejante consecuencia.

Aunque no quiso profundizar en detalles sobre el lugar ni la profesional, su testimonio alertó a sus seguidores sobre la importancia de verificar quién realiza este tipo de tratamientos y si cuenta con la formación adecuada.