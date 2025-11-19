“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”

Manuel Panaro le tiene fe al Lobo en los playoffs / prensa Gimnasia

Por ir con fe a cada pelota, Manuel Panaro abrió el camino a la victoria en la cancha de Platense. Delantero devenido extremo, en los últimos partidos había estado lejos del gol y se propuso tener mayor presencia ofensiva. Y no solo lo logró, sino que su suave cabezazo tras el error del arquero Desábato cimentó las bases sólidas de una muy buena victoria. Por eso, así como nadie puede quitarle la ilusión a los hinchas tras el desahogo de la salvación, el propio Panaro se ilusiona con “seguir peleando por el objetivo” hasta el final.

- ¿Cómo vivieron esta victoria sobre Platense?

- El grupo está muy unido. Estamos muy contentos porque la pasamos realmente mal, por eso es importante disfrutar este momento.

- ¿Dónde está la fortaleza del grupo para haber sacado estos 9 puntos al hilo?

- En cada uno de nosotros. En el que le toca estar afuera y el que le toca jugar. Todos peleamos por el mismo objetivo y el grupo se aferró a eso, a cada persona que la pasó realmente mal, lucha y se merece estar en este momento.

"Ahora hay que saber disfrutar de este momento después de pasar las malas"

- ¿Qué te dejó la actuación del equipo?

- Hicimos un partido ordenado. Si bien nos costó en los primeros minutos sabíamos que nos estábamos jugando una final. Estamos buscando hacer historia y estamos muy contentos de seguir entre los ocho . Vamos a pelear por todo.

- Hiciste un gol por tener fe y apostar al error del rival. Metiste un lindo pleno, ¿no?

- En este partido me propuse llegar más al área. En otros partidos tuve mucho sacrificio y me costaba llegar al gol. Después de una charla con mi viejo que me dijo que tenía que llegar más al área me propuse buscar el arco rival. Fue medio una cagada a pedos, le hice caso y tuve el premio al esfuerzo.

- ¿Es difícil el lucimiento personal cuando hay una mano en defensa y tal vez te falta resto para pisar el área rival como pide Zaniratto?

- Obviamente es difícil, pero se que es importante para el equipo. Hay que hacer ese esfuerzo para ayudar en la marca. Mientras sigan confiando en mí lo voy a hacer y voy a dejar todo, por el grupo y por esta camiseta”

- A veces vas por derecha, con Platense jugaste por el sector opuesto. ¿Cómo te sentís jugando por los costados?

- Creo que puede hacerlo por los dos lados. Si bien me siento cómodo jugando por adentro y también por izquierdas, lo puedo hacer desde cualquier lado. Lo importante es sumar lo mejor para el equipo. Estoy muy contento de estar adentro.

- Tuviste que readaptarte, porque cuando llegaste eras un segundo punta. ¿Hoy ya sos directamente un extremo?

- Lo importante es adaptarse a lo que necesite el equipo. Con tal de estar adentro de la cancha no importa en que posición debo jugar.

- El fútbol es muy mental pero en el juego han mostrado otra cosa en los últimos partidos. ¿A que lo atribuís?

- Tenemos una confianza bárbara. Sabíamos lo que nos jugábamos en estos partidos, por eso los jugamos como si fueran finales. Estoy muy contento de que nos hayamos metido entre los ocho mejores del grupo.

- ¿Qué se puede esperar ahora en el mano a mano con Unión?

- Sabemos como son estos cruces, puede pasar cualquier cosa. Vamos a prepararnos bien para enfrentar a Unión y poder seguir peleando por este objetivo.

- Después de un semestre con tanto sufrimiento con el tema descenso, ¿esto es todo premio?

- La verdad que sí. Es un premio al esfuerzo, una recompensa después de lo mal que la pasamos. Ahora hay que saber disfrutar de este momento como supimos pasar las malas.