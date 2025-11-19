Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |MANUEL PANARO, ENTUSIASMADO EN LA PREVIA DEL PARTIDO CONTRA UNIÓN

“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”

El extremo hizo el primer tanto de la victoria de Gimnasia ante Platense, mejoró su nivel y se ilusiona con lo que viene

“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”

Manuel Panaro le tiene fe al Lobo en los playoffs / prensa Gimnasia

19 de Noviembre de 2025 | 01:53
Edición impresa

Por ir con fe a cada pelota, Manuel Panaro abrió el camino a la victoria en la cancha de Platense. Delantero devenido extremo, en los últimos partidos había estado lejos del gol y se propuso tener mayor presencia ofensiva. Y no solo lo logró, sino que su suave cabezazo tras el error del arquero Desábato cimentó las bases sólidas de una muy buena victoria. Por eso, así como nadie puede quitarle la ilusión a los hinchas tras el desahogo de la salvación, el propio Panaro se ilusiona con “seguir peleando por el objetivo” hasta el final.

- ¿Cómo vivieron esta victoria sobre Platense?

- El grupo está muy unido. Estamos muy contentos porque la pasamos realmente mal, por eso es importante disfrutar este momento.

- ¿Dónde está la fortaleza del grupo para haber sacado estos 9 puntos al hilo?

- En cada uno de nosotros. En el que le toca estar afuera y el que le toca jugar. Todos peleamos por el mismo objetivo y el grupo se aferró a eso, a cada persona que la pasó realmente mal, lucha y se merece estar en este momento.

 

“Ahora hay que saber disfrutar de este momento después de pasar las malas”

 

- ¿Qué te dejó la actuación del equipo?

- Hicimos un partido ordenado. Si bien nos costó en los primeros minutos sabíamos que nos estábamos jugando una final. Estamos buscando hacer historia y estamos muy contentos de seguir entre los ocho . Vamos a pelear por todo.

- Hiciste un gol por tener fe y apostar al error del rival. Metiste un lindo pleno, ¿no?

- En este partido me propuse llegar más al área. En otros partidos tuve mucho sacrificio y me costaba llegar al gol. Después de una charla con mi viejo que me dijo que tenía que llegar más al área me propuse buscar el arco rival. Fue medio una cagada a pedos, le hice caso y tuve el premio al esfuerzo.

LEA TAMBIÉN

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

- ¿Es difícil el lucimiento personal cuando hay una mano en defensa y tal vez te falta resto para pisar el área rival como pide Zaniratto?

- Obviamente es difícil, pero se que es importante para el equipo. Hay que hacer ese esfuerzo para ayudar en la marca. Mientras sigan confiando en mí lo voy a hacer y voy a dejar todo, por el grupo y por esta camiseta”

- A veces vas por derecha, con Platense jugaste por el sector opuesto. ¿Cómo te sentís jugando por los costados?

- Creo que puede hacerlo por los dos lados. Si bien me siento cómodo jugando por adentro y también por izquierdas, lo puedo hacer desde cualquier lado. Lo importante es sumar lo mejor para el equipo. Estoy muy contento de estar adentro.

- Tuviste que readaptarte, porque cuando llegaste eras un segundo punta. ¿Hoy ya sos directamente un extremo?

- Lo importante es adaptarse a lo que necesite el equipo. Con tal de estar adentro de la cancha no importa en que posición debo jugar.

- El fútbol es muy mental pero en el juego han mostrado otra cosa en los últimos partidos. ¿A que lo atribuís?

- Tenemos una confianza bárbara. Sabíamos lo que nos jugábamos en estos partidos, por eso los jugamos como si fueran finales. Estoy muy contento de que nos hayamos metido entre los ocho mejores del grupo.

LEA TAMBIÉN

La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica

- ¿Qué se puede esperar ahora en el mano a mano con Unión?

- Sabemos como son estos cruces, puede pasar cualquier cosa. Vamos a prepararnos bien para enfrentar a Unión y poder seguir peleando por este objetivo.

- Después de un semestre con tanto sufrimiento con el tema descenso, ¿esto es todo premio?

- La verdad que sí. Es un premio al esfuerzo, una recompensa después de lo mal que la pasamos. Ahora hay que saber disfrutar de este momento como supimos pasar las malas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

La tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa

Estatales, sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Central, con algunos regresos y una baja clave

“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa
La Ciudad
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
La agenda de festejos de los 143 años de La Plata
Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo
Servicios en el aniversario de la Ciudad
El polvillo patagónico, en vuelo hasta La Plata
Policiales
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso
Espectáculos
Un suspiro: el “Estamos de paso” de Tinelli ya pasó
“Fionna & Cake”: “El público tiene ganas de ver más historias de estos personajes”
Improcrash: dos décadas de vértigo y humor
“Afectan mi buen nombre y honor”: Canosa llevará a Fabiola a la Justicia
“Le gana el ego”: Vero Lozano sobre la foto de Wanda con Johnny
Política y Economía
Caso $Libra: piden investigar al Presidente
Andis: renunció la funcionaria que le encontraron US$ 700 mil en su casa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Dictamen para el Presupuesto y la ley Impositiva bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla