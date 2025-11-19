El cuadro de Klimt que se vendió por US$236 millones: la historia detrás de la obra de arte moderno más cara

VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
Aumento "extraordinario" en los micros del AMBA: el impacto en La Plata y desde cuándo se aplicaría
Todos los bienes que le decomisarían a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y más, valuados en $685 mil millones
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Un jugador de Boca confirmó su noviazgo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
Interna caliente del PJ: Mayra Mendoza, una “opositora responsable”
Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Retrato de Elisabeth Lederer, del pintor austríaco Gustav Klimt, se vendió por 236 millones de dólares en Sotheby’s y se convirtió en la obra de arte moderno más cara jamás subastada, además de imponer récords tanto para el artista como para la propia casa rematadora.
La pintura, creada entre 1914 y 1916, era la pieza central de la colección del magnate de la cosmética Leonard Lauder. La puja comenzó en 130 millones de dólares y derivó en una disputa de 20 minutos entre seis interesados, hasta que un oferente anónimo se adjudicó la obra con un martillazo histórico.
El retrato destaca no solo por su tamaño y estimación, sino por su trayectoria: fue confiscado por los nazis tras la anexión de Austria, posteriormente recuperado por la familia Lederer —clientes cercanos de Klimt— y adquirido por Lauder en la década de 1980. Elisabeth Lederer, hija del industrial August Lederer, mantenía una estrecha relación con el artista al punto de llamarlo “tío”. Tras el ascenso del nazismo, llegó incluso a afirmar que Klimt era su padre biológico para evitar ser clasificada como judía, según recordó Sotheby’s.
La venta pulverizó el récord previo del artista, establecido en 2023 cuando Dame mit Fächer (Lady with a Fan) alcanzó 108 millones de dólares, y superó también la marca más alta de Sotheby’s, fijada por los 157 millones obtenidos por Nu couché de Amedeo Modigliani en 2018. A escala global, Retrato de Elisabeth Lederer pasó a ser la segunda obra más cara vendida en subasta, solo detrás del Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, adjudicado en 2017 por 450 millones.
El cuadro fue una de las principales atracciones de la nueva sede de Sotheby’s en Nueva York, el edificio brutalista diseñado por Marcel Breuer que abrió este mes y donde miles de visitantes hicieron fila durante horas para ver las piezas de la colección Lauder.
LE PUEDE INTERESAR
Día Mundial del Inodoro: por qué se celebra cada 19 de noviembre
LE PUEDE INTERESAR
Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta
En la misma sesión se vendieron otros dos Klimt: Blumenwiese (Blooming Meadow) por 86 millones y Waldabhang bei Unterach am Attersee (Forest Slope in Unterach on the Attersee) por 68 millones, ambos paisajes que nunca habían sido subastados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí