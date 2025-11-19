Mayra Mendoza, una “opositora responsable”

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se ausentó el lunes de un acto por el Día de la Militancia que se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes, en Bernal, y que tuvo como protagonista principal a Axel Kicillof y a la Juventud peronista local.
Pero la ausencia no hubiera adquirido la importancia que tuvo, si Mendoza no hubiera explicado después la razón por la que no fue: avisó que al no haber fondos para las obras de los arroyos San Francisco-Las Piedras en el Presupuesto 2026, ella entró en “modo opositora responsable”, según hizo trascender uno de sus voceros.
Sin embargo, el que le respondió no fue el Gobernador sino desde el entorno de su jefe político Máximo Kirchner. “Máximo no es un opositor responsable. Es parte del oficialismo de la provincia de Buenos Aires”, dijeron en el entorno del jefe del PJ bonaerense.
Lo cierto es que más allá de los dichos de Mayra Mendoza, ayer los diputados cristinistas que integran la Comisión de Presupuesto e Impuestos, colocaron sus firmas en el dictamen oficial de ley de Presupuesto y Ley Impositiva.
