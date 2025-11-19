Asesinaron a un joven de 20 años por una bici

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Súper ganadores millonarios: tres platenses se repartieron los 30 millones
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Andis: renunció la funcionaria que le encontraron US$ 700 mil en su casa
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Quejas y reclamos por la higiene y demoras en los hospitales públicos
El consumo en autoservicios tuvo un aumento del 12,5% en octubre
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Era de Villa Madero y recibió un disparo en la cabeza cuando circulaba por la autopista Ricchieri. Iba junto con una amiga
Un joven de 20 años fue asesinado de un disparo en la cabeza por dos delincuentes, que intentaron robarle la bicicleta en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.
Kiara Alegre, la mejor amiga de la víctima, identificada como Nazareno Isern, y manifestó: “Me lo mataron delante de mis ojos”.
La chica explicó que se encontraba junto al damnificado en el kilómetro 8 de la autopista Ricchieri y Colectora sur, donde “Naza se resistió”, motivo por el que “los tipos sacaron un arma y le dispararon”.
“Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo”, lamentó Kiara, quien agregó que los padres “están en shock”: “Me siento destruida”, agregó.
Peritos de la Policía Científica constataron que Nazareno sufrió un impacto de bala en la cabeza, mientras que la causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y continuaba la búsqueda de los ladrones.
La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de Esteban Echeverría del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
LE PUEDE INTERESAR
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
LE PUEDE INTERESAR
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso
Nazareno, a quien sus allegados conocían como Naza, vivía en la localidad de Villa Madero, en el partido de La Matanza, y había cumplido los 21 años hacía solo tres semanas.
En redes sociales, una radio local lo despidió, y desde el Instituto Hermanos Amezola -donde la víctima fue alumno- publicaron: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la Flia Isern por la triste partida de nuestro ex alumno Nazareno. Los abrazamos muy fuerte y elevamos a Dios nuestras oraciones por su eterno descanso”.
Agentes del Comando Patrulla se dirigieron a la zona. Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo de Nazareno Tobías Isern. Junto al cadáver estaba una joven de 21 años, amiga de la víctima, quien contó que ambos habían pasado la tarde en los bosques cercanos y fueron atacados cuando regresaban.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, dos ladrones armados se cruzaron en su camino con la intención de robarles la bicicleta de Nazareno. La reacción instantánea de él fue resistirse al asalto. En esas circunstancias, los atacantes dispararon y escaparon entre las calles linderas a la autopista.
Personal de Policía Científica revisó el cuerpo de la víctima y constató un disparo en la región del cráneo.
Por el momento, los agentes de la Comisaría 3ª del distrito, la Dirección Departamental de Investigaciones y el área de Inteligencia Criminal realizan distintas tareas para identificar y detener a los autores del crimen, en el marco de una causa que fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.
Fuentes judiciales indicaron que la amiga de la víctima describió a los delincuentes como jóvenes, con edades cercanas a las de ellos, o menores de 30 años.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí