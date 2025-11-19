Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |CONURBANO SALVAJE

Asesinaron a un joven de 20 años por una bici

Era de Villa Madero y recibió un disparo en la cabeza cuando circulaba por la autopista Ricchieri. Iba junto con una amiga

Asesinaron a un joven de 20 años por una bici

Nazareno Isern, el joven asesinado en un asalto en el Conurbano / Web

19 de Noviembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

Un joven de 20 años fue asesinado de un disparo en la cabeza por dos delincuentes, que intentaron robarle la bicicleta en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Kiara Alegre, la mejor amiga de la víctima, identificada como Nazareno Isern, y manifestó: “Me lo mataron delante de mis ojos”.

La chica explicó que se encontraba junto al damnificado en el kilómetro 8 de la autopista Ricchieri y Colectora sur, donde “Naza se resistió”, motivo por el que “los tipos sacaron un arma y le dispararon”.

“Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo”, lamentó Kiara, quien agregó que los padres “están en shock”: “Me siento destruida”, agregó.

Peritos de la Policía Científica constataron que Nazareno sufrió un impacto de bala en la cabeza, mientras que la causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y continuaba la búsqueda de los ladrones.

La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de Esteban Echeverría del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

LE PUEDE INTERESAR

Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso

LE PUEDE INTERESAR

Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso

Nazareno, a quien sus allegados conocían como Naza, vivía en la localidad de Villa Madero, en el partido de La Matanza, y había cumplido los 21 años hacía solo tres semanas.

En redes sociales, una radio local lo despidió, y desde el Instituto Hermanos Amezola -donde la víctima fue alumno- publicaron: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la Flia Isern por la triste partida de nuestro ex alumno Nazareno. Los abrazamos muy fuerte y elevamos a Dios nuestras oraciones por su eterno descanso”.

Agentes del Comando Patrulla se dirigieron a la zona. Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo de Nazareno Tobías Isern. Junto al cadáver estaba una joven de 21 años, amiga de la víctima, quien contó que ambos habían pasado la tarde en los bosques cercanos y fueron atacados cuando regresaban.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, dos ladrones armados se cruzaron en su camino con la intención de robarles la bicicleta de Nazareno. La reacción instantánea de él fue resistirse al asalto. En esas circunstancias, los atacantes dispararon y escaparon entre las calles linderas a la autopista.

Personal de Policía Científica revisó el cuerpo de la víctima y constató un disparo en la región del cráneo.

Por el momento, los agentes de la Comisaría 3ª del distrito, la Dirección Departamental de Investigaciones y el área de Inteligencia Criminal realizan distintas tareas para identificar y detener a los autores del crimen, en el marco de una causa que fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

Fuentes judiciales indicaron que la amiga de la víctima describió a los delincuentes como jóvenes, con edades cercanas a las de ellos, o menores de 30 años.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

La tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Estatales, sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa

Central, con algunos regresos y una baja clave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Últimas noticias de Policiales

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza

Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso

Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso
Deportes
“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa
La Ciudad
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
La agenda de festejos de los 143 años de La Plata
Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo
Servicios en el aniversario de la Ciudad
El polvillo patagónico, en vuelo hasta La Plata
Espectáculos
Un suspiro: el “Estamos de paso” de Tinelli ya pasó
“Fionna & Cake”: “El público tiene ganas de ver más historias de estos personajes”
Improcrash: dos décadas de vértigo y humor
“Afectan mi buen nombre y honor”: Canosa llevará a Fabiola a la Justicia
“Le gana el ego”: Vero Lozano sobre la foto de Wanda con Johnny
Información General
Apagón en internet: una falla volteó parte de la web
La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país
Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla