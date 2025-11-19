Asesinaron a un joven de 20 años por una bici

Nazareno Isern, el joven asesinado en un asalto en el Conurbano / Web

Un joven de 20 años fue asesinado de un disparo en la cabeza por dos delincuentes, que intentaron robarle la bicicleta en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Kiara Alegre, la mejor amiga de la víctima, identificada como Nazareno Isern, y manifestó: “Me lo mataron delante de mis ojos”.

La chica explicó que se encontraba junto al damnificado en el kilómetro 8 de la autopista Ricchieri y Colectora sur, donde “Naza se resistió”, motivo por el que “los tipos sacaron un arma y le dispararon”.

“Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo”, lamentó Kiara, quien agregó que los padres “están en shock”: “Me siento destruida”, agregó.

Peritos de la Policía Científica constataron que Nazareno sufrió un impacto de bala en la cabeza, mientras que la causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y continuaba la búsqueda de los ladrones.

La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de Esteban Echeverría del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Nazareno, a quien sus allegados conocían como Naza, vivía en la localidad de Villa Madero, en el partido de La Matanza, y había cumplido los 21 años hacía solo tres semanas.

En redes sociales, una radio local lo despidió, y desde el Instituto Hermanos Amezola -donde la víctima fue alumno- publicaron: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la Flia Isern por la triste partida de nuestro ex alumno Nazareno. Los abrazamos muy fuerte y elevamos a Dios nuestras oraciones por su eterno descanso”.

Agentes del Comando Patrulla se dirigieron a la zona. Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo de Nazareno Tobías Isern. Junto al cadáver estaba una joven de 21 años, amiga de la víctima, quien contó que ambos habían pasado la tarde en los bosques cercanos y fueron atacados cuando regresaban.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, dos ladrones armados se cruzaron en su camino con la intención de robarles la bicicleta de Nazareno. La reacción instantánea de él fue resistirse al asalto. En esas circunstancias, los atacantes dispararon y escaparon entre las calles linderas a la autopista.

Personal de Policía Científica revisó el cuerpo de la víctima y constató un disparo en la región del cráneo.

Por el momento, los agentes de la Comisaría 3ª del distrito, la Dirección Departamental de Investigaciones y el área de Inteligencia Criminal realizan distintas tareas para identificar y detener a los autores del crimen, en el marco de una causa que fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

Fuentes judiciales indicaron que la amiga de la víctima describió a los delincuentes como jóvenes, con edades cercanas a las de ellos, o menores de 30 años.