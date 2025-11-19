El IPS atenderá al público sólo 3 días la próxima semana: cuándo y por qué cierra sus puertas

VIDEO.- La Plata ya festeja su 143º Aniversario: se realizó el Tedeum y se vienen los recitales en Plaza Moreno
El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer que la próxima semana la atención al público se verá resentida ya que sólo abrirá sus puertas tres de los cinco días.
Según informó el organismo, además del feriado del lunes 24 de noviembre, el próximo martes 25 tampoco abrirán las oficinas debido a que se conmemora el día de los trabajadores previsionales del IPS.
"Por tal motivo, las oficinas centrales y los Centros de Atención Previsional (CAP) del interior bonaerense permanecerán cerrados debido al asueto administrativo establecido en conmemoración al 77° aniversario de la creación del organismo", indicaron en un comunicado.
Es por eso que recién el miércoles 26 de noviembre todas las oficinas del IPS retomarán con normalidad sus actividades. Es decir que habrá atención al público sólo 3 días la próxima semana.
