Colapinto cuestionó el rendimiento y la táctica tras una carrera compleja

El piloto argentino manifestó su severa disconformidad con el comportamiento del monoplaza y la gestión estratégica del equipo Alpine

Colapinto cuestionó el rendimiento y la táctica tras una carrera compleja
23 de Noviembre de 2025 | 10:23

Escuchar esta nota

El paso de la Fórmula 1 por Las Vegas dejó un saldo negativo para Franco Colapinto, quien finalizó la competencia en la 17.ª ubicación (más tarde quedaría 15º tras dos sanciones a McLaren). Su carrera estuvo condicionada desde los metros iniciales por un incidente con Alexander Albon, piloto de Williams, que provocó daños estructurales en el difusor de su unidad, arrastrando significativos inconvenientes en el ritmo general durante toda la prueba.

En sus declaraciones post-carrera, Colapinto ofreció un diagnóstico técnico desolador sobre la manejabilidad del vehículo. Describió la experiencia como "frustrante", citando “una carencia crítica de adherencia (grip) que tornó el monoplaza ingobernable”. 

Según explicó ante la prensa, “la inestabilidad en el tren trasero impedía tanto traccionar a la salida de las curvas como gestionar el frenado con seguridad”, calificando el estado del coche como un "desastre" en términos de dinámica vehicular.

Respecto a la magnitud de los daños, el piloto señaló que, “independientemente de los puntos de carga aerodinámica perdidos teóricamente, la sensación al volante era de una degradación mucho mayor, lo que derivó en una jornada carente de aspectos positivos”.

 Aunque valoró la resiliencia necesaria para completar el Gran Premio bajo condiciones adversas, subrayó la impotencia y la "bronca" que genera “la imposibilidad mecánica de ser competitivo”.

Finalmente, el argentino apuntó hacia la planificación estratégica de la escudería. Criticó la decisión de extender excesivamente el relevo con el compuesto medio y cuestionó el momento de la parada en boxes, al considerar que “se realizó demasiado temprano, especialmente cuando el neumático duro ofrecía mejores sensaciones”. 

La falta de balance fue la constante de la noche, dejando al equipo con la tarea imperativa de revisar los datos de cara al próximo compromiso.

