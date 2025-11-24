Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Información General

Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico

Así lo revela un informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
24 de Noviembre de 2025 | 09:21

Escuchar esta nota

Un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) indica que el 70% de la Provincia tiene agua contaminada con arsénico, y su ingesta sostenida en el tiempo “incrementa el riesgo de padecer patologías como cáncer de pulmón, de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar”.

A través del Mapa de Arsénico, se realizaron más de 350 muestras de agua en diversas regiones del país, lo que reveló una cifra alarmante para la situación de Buenos Aires, debido a que el 70% del área está contaminada con el elemento natural distribuido en la corteza terrestre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el arsénico es una de las 10 sustancias químicas que más preocupa a la salud pública y que se encuentra presente a altos niveles en las aguas subterráneas de diversos países, entre ellos Argentina, Bangladesh, Camboya, Chile, China, Estados Unidos, India, México, Pakistán y Vietnam. “Las principales fuentes de exposición son el agua de bebida, los cultivos regados con agua contaminada y los alimentos preparados con agua contaminada”, destacan las autoridades.

Un dato clave que revela la OMS es que se estima que “140 millones de personas de al menos 70 países han estado bebiendo agua con niveles de arsénico superiores al valor de referencia provisional de 10 μg/litro (4, 5)”.

Frente a este escenario, desde el ITBA señalan que la ingesta sostenida en el tiempo de aguas contaminadas incrementa el riesgo de padecer un cuadro clínico tipificado como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) y que su falta de tratamiento genera patologías como el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar.

“La contaminación por arsénico es mayoritariamente natural y obedece a fenómenos que se produjeron hace millones de años cuando se levantó la estructura de lo que hoy conocemos como la Cordillera de los Andes. En nuestro país, las áreas geográficas más damnificadas con este fenómeno son el 70% de la provincia de Buenos Aires, particularmente lo que es el corredor de la Ruta 5, como son las localidades de 9 de julio, Bragado, Casares y Trenque Lauquen, y también zonas aledañas a Mar del Plata”, detalló Jorge Daniel Stripeikis.

Stripeikis, responsable del Mapa, añadió: “demás, se encuentra en todo el sur de Córdoba y Santa Fe y en La Pampa y Mendoza. En el norte, en particular Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa”.

La situación en La Plata

Un nuevo informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) publicado en este diario, que se suma al de agosto pasado, relacionado a la presencia de arsénico en el agua, permitió conocer que en La Plata se registran valores ubicados dentro de la franja “amarilla de precaución”, una categoría que, si bien indica concentraciones medias entre 10 y 50 microgramos por litro de agua, pone en guardia a algunos vecindarios.

En el caso de nuestra zona se habla de un alto nivel de contaminación –especialmente de arsénico- en el agua corriente que se recibe en algunos barrios de City Bell, Gonnet y hasta en algunas cuadras del casco urbano de La Plata y, de ese modo, el trabajo volvió a poner sobre el tapete las dudas existentes en torno a la calidad del agua que se distribuye por las redes en nuestra zona.

Aparecen en el estudio luces amarillas de muestras tomadas en el Casco (61 y 16), en 495 entre 27 y 28, y en 20 entre 489 y 490 (Gonnet) y 443 y 133 (El Peligro). Hay luz verde en 41 y 21 y en 60, 3 y 4.

