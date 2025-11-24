Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Reclamos en arturo seguí

Alterados por una fiesta de promoción secundaria

24 de Noviembre de 2025 | 01:58
Edición impresa

Una fiesta de promoción secundaria realizada durante la madrugada de ayer generó un fuerte malestar entre vecinos de Arturo Seguí, quienes denunciaron descontrol, ruidos molestos y consumo de alcohol por parte de menores en plena zona residencial. El evento tuvo lugar en un predio utilizado habitualmente como club de fútbol infantil, un espacio abierto y sin infraestructura para actividades nocturnas de gran convocatoria.

Según se pudo saber, al lugar llegaron los asistentes en micros escolares. Los estudiantes, pertenecen a dos instituciones educativas de la zona, lo que provocó un movimiento inusual en las calles internas del barrio.

A todo volumen, los jóvenes ingresaron “alcoholizados y gritando”. Una vecina expresó su indignación: “el municipio autorizó una fiesta de promoción de un secundario en nuestro barrio, sin tener previsto que es zona residencial. Están entrando al barrio alcoholizados y gritando. La fiesta fue habilitada al aire libre, en un club infantil, donde hay menores consumiendo alcohol”.

Desde el ámbito municipal, trascendió que existió una autorización oficial para la realización del evento, aunque la misma habría incluído algunas restricciones específicas, entre ellas la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Los vecinos insisten en que esas condiciones no se cumplieron y reclaman medidas para evitar que vuelva a repetirse.

 

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO DURANTE TODA LA NOCHE EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA

LE PUEDE INTERESAR

A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre

LE PUEDE INTERESAR

Un árbol y sus raíces atemorizan a los vecinos de Plaza Belgrano

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV

Estudiantes recupera un jugador y espera novedades por Carrillo

A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre
Últimas noticias de La Ciudad

El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado

El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre

Platenses premiadas en eficiencia energética

Los alcances del feriado nacional
Información General
Deudas personales: aumentaron un 75% en un año
Emotivo retorno de la Fragata Libertad
La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia
Espectáculos
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral
Elogios desde lo alto: el nuevo disco de Rosalía se escucha en el Vaticano
La Mona recordó la noche en la que casi no la cuenta
Deportes
VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final
Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia
Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?
Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla