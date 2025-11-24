Alterados por una fiesta de promoción secundaria

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Una fiesta de promoción secundaria realizada durante la madrugada de ayer generó un fuerte malestar entre vecinos de Arturo Seguí, quienes denunciaron descontrol, ruidos molestos y consumo de alcohol por parte de menores en plena zona residencial. El evento tuvo lugar en un predio utilizado habitualmente como club de fútbol infantil, un espacio abierto y sin infraestructura para actividades nocturnas de gran convocatoria.
Según se pudo saber, al lugar llegaron los asistentes en micros escolares. Los estudiantes, pertenecen a dos instituciones educativas de la zona, lo que provocó un movimiento inusual en las calles internas del barrio.
A todo volumen, los jóvenes ingresaron “alcoholizados y gritando”. Una vecina expresó su indignación: “el municipio autorizó una fiesta de promoción de un secundario en nuestro barrio, sin tener previsto que es zona residencial. Están entrando al barrio alcoholizados y gritando. La fiesta fue habilitada al aire libre, en un club infantil, donde hay menores consumiendo alcohol”.
Desde el ámbito municipal, trascendió que existió una autorización oficial para la realización del evento, aunque la misma habría incluído algunas restricciones específicas, entre ellas la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Los vecinos insisten en que esas condiciones no se cumplieron y reclaman medidas para evitar que vuelva a repetirse.
VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO DURANTE TODA LA NOCHE EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA
