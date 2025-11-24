Causa cuadernos: confesiones, historias y el muerto que complica a Cristina Kirchner
La noticia sorprendió cuando en la sala de prensa se informó que “Eduardo Domínguez no hablará en conferencia”. Llamó la atención teniendo en cuenta el triunfazo que acababa de conseguir su equipo. De inmediato los periodistas locales se quedaron a esperar a Ariel Holan y los pocos que viajaron desde La Plata se trasladaron a la zona mixta.
En ese sector pasó lo mismo. El primero en salir fue el jefe de prensa Diego Raimundo quien aviso que ningún jugador iba a tomar contacto con los periodistas. Que la decisión del plantel era mantener silencio para evitar declaraciones que tengan que ver con la pelea que tuvo el Club a través de su presidente Juan Sebastián Verón con las principales autoridades del fútbol argentino, en especial Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y los presidentes cercanos que tuvieron que solidarizarse.
Los jugadores, no obstante, se fueron con sonrisas y muy buen clima. Hubo una sensación de triunfazo y por eso no podían ocultar su alegría. Simplemente no quisieron hacer foco en algo que inevitablemente iba a instalarse: la decisión de ponerse de espaldas a la hora del pasillo que la Liga Profesional obligó a Estudiantes para que le realice a Rosario Central. El problema no era con el club local y los protagonistas no quisieron herir susceptibilidades. Lo cierto es que por este "plantazo" a los periodistas el Club podría ser multado.
En las redes sociales muchísimas personas se expresaron por lo realizado por Estudiantes en Rosario. Pero también en el mismo estadio. Se pudo ver a cara de Ángel Di María que no se sintió nada cómodo. Es que realmente al publico de Rosario Central no le gustó para nada que le den el título de es manera. De alguna forma lo hizo sentirse incómodo y bastante a disgusto.
Pero los hinchas no se mostraron muy contentos con la decisión de Estudiantes. En la zona de vestuarios algunos simpatizantes que llegaron hasta la zona mixta se quejaron por la actitud. “No se le hace eso a Central”, gritaba uno. “Les faltó códigos a los jugadores de Estudiantes”, protestaba otro.
Los jugadores del Pincha fueron saliendo uno a uno y no saludaron ni miraron la prensa. Algunos acompañaron a la utilería para tener una tarea y excusarse de tener que explicar que no iban a hablar.
Pero sí hablaron en el playón de estacionamiento con familiares y amigos que se acercaron hasta el Gigante de Arroyito. Es más, algunos hinchas locales pidieron autógrafos y fotos. Se pudo ver a varios jugadores firmando camisetas azules y amarillas.
Más allá de que no hablaron, los jugadores se fueron con sonrisas y un muy buen clima
El entrenador Eduardo Domínguez se retiró en la combi que trasladó a la delegación de dirigentes y allegados. Desde el estadio se fueron hasta el hotel en donde los esperaban los autos particulares. El Barba estuvo con su esposa Brenda Bianchi y unos amigos. Incluso uno de Rosario Central que se acercó hasta la valla y le pidió si se podía sacar una foto.
El plantel tendrá día libre a la espera de saber la agenda y cuándo le tocará jugar el partido de cuartos de final contra Central Córdoba. Y saber la multa que le pondrá la Liga por haber realizado el pasillo de espaldas. A juzgar por los dichos de un lado y otro no hay intenciones de bajar los decibeles y seguir hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto el plantel dio la cara, mostró valentía, rebeldía y ganó un partido para la historia. Y merecidamente.
