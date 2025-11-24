Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |DERROTÓ 2-0 A TALLERES EN LA BOMBONERA, GRACIAS AL DOBLETE DE MERENTIEL

Boca tachó a Talleres y dio otro gran paso

El Xeneize fue de menor a mayor y con efectividad en momentos clave, sacó adelante un partido duro para meterse en los cuartos de final del Clausura. Su próximo rival será Argentinos, como local

Boca tachó a Talleres y dio otro gran paso

El delirio de Merentiel, que tuvo una tarde-noche soñada en la Bombonera. El Xeneize avanzó y jugará con Argentinos los cuartos / Fotobaires

24 de Noviembre de 2025 | 01:23
Edición impresa

En La Bombonera, Boca derrotó 2-0 a Talleres y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura, gracias a los goles de Miguel Merentiel. El Xeneize volvió a sacar chapa y jugará como local ante Argentinos en la próxima instancia.

Un primer tiempo donde Talleres comenzó mejor y tuvo varias chances claras para abrir el marcador, donde se destacó un buen intento de Portilla por encima del travesaño y una gran atajada de Marchesín a Rick. Sin dudas, el Xeneize estuvo incómodo ante la presión de la “T”, sobre todo en los primeros veinte minutos.

LEA TAMBIÉN

Merentiel hizo historia y Marchesín, fue clave

Más allá de eso, Boca también tuvo su chance clara, donde Giménez pateó desviado en completa soledad ate Herrera, tras un buen pase de Merentiel.

El juego del Xeneize no fluyó, ya que la “T” lo complicó por las bandas. Sin embargo, de pelota parada, abrió el marcador: a los 28 minutos, luego de un córner de Paredes, Di Lollo cabeceó en el palo, pero un rebote en la espalda de Herrera generó que Merentiel convierta en completa soledad el 1-0 para el delirio de La Bombonera.

Con el tanto, Boca se acomodó un poco mejor, pero siguió sin mostrar superioridad en el juego. Y para colmo, Talleres tuvo un penal en el cierre del primer tiempo, por una mano de Zeballos. Sin embargo y contra todos los pronósticos, Marchesín le atajó de gran manera el tiro a Cáceres y mantuvo su arco en cero en el minuto 46.

LEA TAMBIÉN

“Busco mejorar y sé que mi inicio no fue bueno”

En el complemento, Boca salió mejor y de entrada, pegó: a los 20 segundos, Blanco envió un centro al área para Merentiel, quien en velocidad definió el 2-0 con un buen derechazo.

A partir de ahí, se le hizo todo más fácil al Xeneize, ya que Talleres sintió el impacto más allá de contar con un cabezazo de Rick. Boca encontró espacios que antes no tuvo, pero falló en la definición para ampliar más su ventaja.

LEA TAMBIÉN

Tevez recibió una gran ovación en La Bombonera

Zeballos se mostró más desequilibrante en el complemento y se perdió un mano a mano increíble: primero remató al cuerpo de Herrera y con el pecho, estampó en el rebote la pelota en el palo.

Después Giménez tuvo acciones para convertir, pero falló en dos oportunidades claras.

Por momentos, el Xeneize estuvo cómodo y encontró ese circuito de juego que lo está caracterizando en el último tiempo. Y Talleres, con amor propio, inquietó en la última media hora de juego con algunas chances.

LEA TAMBIÉN

El sueño del Xeneize para 2026 es Dybala

Se destacó un tiro por encima del travesaño de Girotti y también otro de Navarro. También dejó espacios que el Xeneize encontró, pero que no supo aprovechar.

Úbeda decidió cuidar jugadores y le dio descanso en el tramo final a Merentiel y Paredes, quienes se fueron ovacionado. Y después, como buena noticia, volvió a jugar Rodrigo Battaglia tras más de un mes de inactividad.

La gente ovacionó al equipo, que sacó adelante un partido duro y con efectividad en momentos claves, se llevó la clasificación. El próximo rival será Argentinos y también en La Bombonera, ya que Boca terminó mejor ubicado en la Zona A.

 

