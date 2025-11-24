Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable

Los Beatles son eternos, pero también son presente: así han decidido Paul, Ringo y los herederos de John y George, quienes en los últimos años han decidido volver a instalar al cuarteto de Liverpool con nuevos lanzamientos musicales, fotográficos, en video, de todo.

El disparador de esta ola de nostalgia fue “Get back”, la serie de 8 horas que seguía las grabaciones de “Let it be”, último disco de la banda, y que estrenada en pleno encierro pandémico se transformó en un hito. Desde entonces los lanzamientos se han sucedido uno tras otro, y este miércoles tendrá lugar uno de los más esperados: en la pantalla de Disney+ se reestrenará “The Beatles Antología”, célebre documental de la banda, estrenado originalmente en 1995, aunque ahora se verá su versión “definitiva”, con un nuevo episodio y nueva múscia.

El documental que narra la trayectoria de la banda desde sus raíces en Liverpool hasta su explosivo estrellato, ha sido restaurado y remasterizado, además de agregar el noveno capítulo, que imágenes detrás de las cámaras de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr reuniéndose en 1994-1995 para trabajar en la serie y “reflexionar sobre su vida compartida como los Beatles”.

Estrenada hace tres décadas, la serie de ocho episodios “Antología” reinventó el documental musical. En lugar del enfoque habitual, centrado en narradores externos, presentó a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr contando su historia con franqueza. La producción dio a conocer a The Beatles a nuevas generaciones y abrió una etapa creativa y comercial que se mantiene hasta hoy.

Giles Martin, hijo del fallecido productor de los Beatles George Martin, que murió en 2016, ha creado nuevas mezclas de audio para la mayor parte de la música que aparece en la serie: la nueva música de se lanzó el 21 de noviembre, como parte de una edición expandida del “Antología” original. Son 4 volúmenes, no 3, 12 LPs de vinilo, 8 CDs. Esta versión, remasterizada y junto a un cuarto volumen, que incluye 13 demos inéditas, grabaciones de sesiones y otras grabaciones poco comunes, selanzó recientemente. “Antología 4” también incluye nuevas mezclas de los sencillos de éxito de los Beatles relacionados con “Antología”: “Free As A Bird” y “Real Love”. El vídeo musical original de “Free As A Bird” también ha sido restaurado y relanzado.

MAS BEATLEMANIA

Este regreso del “Antología” a 30 años de su lanzamiento original es apenas uno de los últimos lanzamientos de la banda, que hace dos años publicó su primera nueva canción desde su separación, “Now and Then”, un proyecto que generó controversia por el uso de la inteligencia artificial para limpiar las pistas.

Aquel tema fue creado a partir de maquetas caseras que John Lennon, asesinado en 1980 frente al edificio de apartamentos Dakota, grabó poco antes, con las partes vocales e instrumentales grabadas posteriormente por Paul, George y Ringo. En aquellas grabaciones también estaban “Free As A Bird” y “Real Love”, que fueron los lanzamientos musicales al momento del estreno de la serie “Antología” original.

Pero además, el 14 de octubre salió a la venta la edición del 25.º aniversario del libro Anthology de Los Beatles. En él, los cuatro miembros de los Beatles recuerdan la trayectoria de la banda, al igual que en el documetnal. A ellos se unen colegas como Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor y otros.

“La Antología siempre trató sobre su pasado, pero esta nueva edición confirma su lugar perdurable en el presente y el futuro”, señaló el comunicado con motivo del lanzamiento.

Pero además, estas novedades llegan en un momento en el que los fans de los Beatles se preparan para no una, ni dos, sino cuatro películas sobre la banda. Todas ellas dirigidas por Sam Mendes, las películas se centran en uno de los Beatles. Los actores principales serán Paul Mescal como McCartney, Joseph Quinn como Harrison, Barry Keoghan como Starr y Harris Dickinson como Lennon.