El dato del finde largo que celebró el Presidente

El presidente, Javier Milei, utlizó ayer sus redes sociales para replicar mensajes alusivos a la alta ocupación hotelera en destinos nacionales con motivo del fin de semana largo.
Al respecto, el mandatario compartió un mensaje del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien celebró la concurrencia de 158.000 turistas a Mar del Plata en estos días.
“A Mar del Plata vinieron 158.000 turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar”, escribió Montenegro, jefe comunal que asumió con la boleta del Pro pero hoy se encolumna detrás de La Libertad Avanza.
Milei también replicó mensajes del secretario de Ambiente, Turismo y Deporte, Daniel Scioli, en los que dio cifras sobre el fin de semana largo.
“Ocupación en Tandil al 100%. Encuentro con el intendente Lunghi, donde me confirmó junto al sector turístico que la ciudad vive un fin de semana con ocupación plena. Felicito el trabajo del municipio y de los emprendedores que siguen posicionando a Tandil como un destino destacado”, sostuvo Scioli en un mensaje en X retuiteado por Milei.
El exgobernador bonaerense también destacó en sus redes que Pinamar y Cariló estuvieron “a pleno” con ocupación “del 94% y 98%”.
En ese sentido, Scioli se mostró en Pinamar junto al intendente Juan Ibarguren “acompañando el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente”, destacó.
Además, el funcionario sostuvo que “en octubre organizamos un encuentro con más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara al fin de semana largo y temporada de verano, abordando temas clave como financiación, promoción y conectividad”.
