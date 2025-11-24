Causa cuadernos: confesiones, historias y el muerto que complica a Cristina Kirchner
Causa cuadernos: confesiones, historias y el muerto que complica a Cristina Kirchner
Escuchar esta nota
El tiempo del feriado nacional de este lunes 24 de noviembre en La Plata será para disfrutar a pleno, en el inicio de una semana en la que se espera un pico de calor. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una máxima de 25º, con cielo algo nublado durante toda la jornada y que estará despejada hacia la noche.
El viento soplará del norte y rotará al noreste, con vientos que alcanzarán los 22 kilómetros por hora. Es por eso que el clima es ideal para hacer planes al aire libre.
Desde mañana comenzará a subir la temperatura. Para este martes se esperan 16º de mínima y 28º de máxima, en donde será un día con cielo algo nublado.
El miércoles será el más caluroso de la semana ya que se anuncia que el termómetro alcanzará los 31º. El cielo se presentará algo nublado a parcialmente nublado. Mientras que el jueves el SMN indica que la temperatura irá de los 20º a los 28º, y estará parcialmente nublado.
Para el viernes y el fin de semana aparecerán algunas nubes, pero sin riesgos de lluvias, en donde el termómetro no pasará de los 24º, según el pronóstico extendido.
Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a lanzar alertas en todo el país por diferentes eventos climáticos adversos como vientos fuertes, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este lunes feriado. El fenómeno afectará a varias provincias, entre ellas Buenos Aires, La Pampa y San Luis.
Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
