Los alcances del feriado nacional

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Venezuela crece en la Ciudad: ya estiman que hay casi 12.000
Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año
Última reunión del Consejo de Mayo, con el foco en la reforma laboral
La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
Por el feriado de hoy, por el traslado del Día de la Soberanía nacional, se conoció el siguiente cronograma de servicios:
Boom de camionetas: alertan por su impacto en las ciudades
» RESIDUOS
El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes funcionarán con normalidad.
» SALUD
Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107.
» CONTROL CIUDADANO
El Centro de Atención Municipal (CAM) estará cerrado en la jornada de hoy. Se recibirán denuncias al 147. Se llevarán a cabo los controles de tránsito y nocturnidad.
» ESPARCIMIENTO
La República de los Niños y el Parque Ecológico estarán abiertos en horario de domingo.
» ESTACIONAMIENTO MEDIDO
El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.
» MERCADO REGIONAL
El Mercado Bonaerense y el Mercado Regional Mayorista estarán cerrados en la jornada de hoy.
» TRANSPORTE
Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.
» CEMENTERIO MUNICIPAL
Estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8 a 12.
La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Para avisos fúnebres llamar entre las 13 y las 22 al 412-0101 interno 233 o enviar un correo electrónico a la casilla funebres@eldia.com.
