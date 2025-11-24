Los alcances del feriado nacional

Por el feriado de hoy, por el traslado del Día de la Soberanía nacional, se conoció el siguiente cronograma de servicios:

» RESIDUOS

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes funcionarán con normalidad.

» SALUD

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107.

» CONTROL CIUDADANO

El Centro de Atención Municipal (CAM) estará cerrado en la jornada de hoy. Se recibirán denuncias al 147. Se llevarán a cabo los controles de tránsito y nocturnidad.

» ESPARCIMIENTO

La República de los Niños y el Parque Ecológico estarán abiertos en horario de domingo.

» ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» MERCADO REGIONAL

El Mercado Bonaerense y el Mercado Regional Mayorista estarán cerrados en la jornada de hoy.

» TRANSPORTE

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8 a 12.

» PUBLICIDAD EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Para avisos fúnebres llamar entre las 13 y las 22 al 412-0101 interno 233 o enviar un correo electrónico a la casilla funebres@eldia.com.