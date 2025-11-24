El pasillo de espaldas: el árbitro Dóvalo informará que Estudiantes "no cumplió el protocolo" del homenaje al campeón Rosario Central

Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
Lo comunicará la Tribunal de Disciplina, que podría sancionar al Pincha por no cumplir con el homenaje al Canalla, consagrado por un decreto de AFA que generó polémica
Estudiantes se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura tras derrotar a Rosario Central por 1 a 0. Pero el escándalo no tuvo que ver con lo futbolístico, sino que esta vez apuntó al pasillo de espaldas que los jugadores del Pincha le hicieron al Canalla, que fue consagrado por un "decreto" de la AFA.
En ese marco, el árbitro Pablo Dóvalo decidió elevar un informe al Tribunal de Disciplina luego del gesto de los albirrojos que generó un fuerte debate. Según su propia versión, al colegiado se le comunicó un protocolo oficial para el ingreso de los equipos, pero lo que presenció durante la formación distó de lo acordado.
"A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió, lo único que puedo hacer es informarlo", aseguró en declaraciones a ESPN. Y agregó: "Me informaron de AFA y la Liga lo que iba a pasar, y la actitud de los jugadores de Estudiantes fue una decisión propia que no me compete nada, pero elevaré el informe como corresponde. Me dieron instrucciones específicas que el pasillo tenía que ser de una manera, al observarlo no vi que haya sido de esa manera, lo informaré y las decisiones no pasan por mí".
Así, Dóvalo afirmó que nadie le anticipó que el plantel de Estudiantes, al formar la tradicional fila para hacer el pasillo, iba a dar la espalda a los jugadores de Central. Según explicó, su responsabilidad no pasa por juzgar la actitud de los futbolistas, sino por constatar si el protocolo se cumplió tal como fue informado. Para él, eso no ocurrió, y por eso decidió formalizar su reporte.
Este gesto del árbitro podría derivar en sanciones para Estudiantes, ya que ahora dependerá del criterio del Tribunal de Disciplina evaluar las posibles consecuencias. Por el momento, el club platense ya registra una multa económica por otras cuestiones relacionadas con el encuentro: falta de declaraciones de sus jugadores y ausencia del técnico en la conferencia de prensa.
El episodio no solo dejó una imagen simbólica muy potente, sino que también abrió una nueva instancia institucional en la polémica que estalló tras la designación de Rosario Central como campeón anual, una decisión que fue cuestionada por Estudiantes desde distintos frentes. E incluso el presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón, realizó un posteo anoche que volvió a enfrentarlo con la AFA y, principalmente, con el mandamás Chiqui Tapia.
