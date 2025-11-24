Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El evento será el miércoles 26 de noviembre

Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional

En sintonía con el incremento sostenido de residentes en la Región, se realizará la oficialización de la Asociación Civil Venezolanos de La Plata

Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional

presencia venezolana en una celebración religiosa de la comunidad platense / el dia

24 de Noviembre de 2025 | 02:00
Edición impresa

El pasado 7 de septiembre, cuando se llevaron a cabo los comicios provinciales, asombró el número de votantes extranjeros en La Plata: alrededor de 63.100 personas y representando casi el 10 por ciento del padrón. Además, otro dato revelador fue el aumento de la estadística: en 2019, el padrón platense de extranjeros fue de 40.900 personas; en 2021, de 51.700; y en 2023, de 58.100.

Las cifras alcistas son un reflejo del crecimiento de las colectividades extranjeras en La Región.

En este marco de progresión, los oriundos de Venezuela son una de las comunidades con mayor presencia en terreno platense.

El aumento sostenido llegó a tal punto que, el próximo miércoles 26 de noviembre, se oficializará la Asociación Civil Venezolanos de La Plata. Entre los objetivos principales de la entidad se destaca continuar acompañando a los casi 12.000 venezolanos que viven en la capital bonaerense.

De esta manera, a cargo de Rogelio Zafra, Carol Barrios, Octavio Villarreal, Thais Fajardo, Yeny Capote, Carolina Silva, Roduans López y Samuel Bello -entre otros-, la Asociación Civil Venezolanos de La Plata firmará la documentación que oficializa a la organización obteniendo así respaldo jurídico.

la oficialización

Desde la organización resaltaron la necesidad del trámite: “La mayoría de las colectividades de la Ciudad cuentan con asociaciones formales. Eso permite vincularse con el Estado local y con otras instituciones públicas”, expresó Zafra y advirtió: “tener personería nos da un carácter legal que nos habilita a acceder a proyectos. Además, nos pone de igual a igual al resto de colectividades y nos da legalidad ante organizaciones que prestan ayuda”, afirmó el dirigente en diálogo con EL DIA.

LE PUEDE INTERESAR

La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Alterados por una fiesta de promoción secundaria

Asimismo, según el referente de la entidad, la formalización también fortalecerá su rol hacia adentro de la comunidad: “Muchos venezolanos en La Plata trabajan jornadas muy largas y no conocen las actividades y redes de apoyo que existen. Poder difundir nuestro trabajo y acompañarlos es esencial, porque la gran mayoría sostiene a familias que quedaron en Venezuela y necesita herramientas para integrarse y progresar”, añadió.

La entidad, que desde hace ocho años acompaña a la comunidad migrante, nació para acompañar a los migrantes y hoy se convirtió en un puente fundamental para su integración social, laboral y cultural.

Según un comunicado de la propia organización, la Asociación Civil Venezolanos de La Plata “no solo consolida un recorrido de trabajo comunitario, sino que representa el reconocimiento a una nueva vida construida lejos de su país, pero que en una Ciudad que, como ellos repiten ‘les abrió las puertas y les dio la oportunidad de empezar de nuevo’”.

la presencia venezolana

Según estimaciones de la Asociación Civil Venezolanos de La Plata, por la delegación local más de 16.000 personas tramitaron su radicación desde 2017 a la actualidad. No obstante, entre 10.000 y 12.000 se encuentran viviendo en La Región.

Zafra, ante ello, destacó: “hay un gran número de venezolanos que logrado establecerse como comerciantes”, y detalló el impacto en la economía local: “Muchos abrieron kioscos, otros restaurantes y emprendimientos gastronómicos que ya forman parte del paisaje platense”.

Asimismo, Zafra manifestó que el aporte no es únicamente comercial: “entre 20 y 25 médicos venezolanos hoy ejercen en hospitales, salitas y centros de salud de La Plata. También hay ingenieros, docentes y profesionales que convalidaron su título y se incorporaron al sistema local”, señaló. Además, también destacó que están quienes trabajan desde sus casas “en emprendimientos locales, sosteniendo tanto su economía como la de sus familias en Venezuela”.

Lo cierto es que, desde la entidad que acompaña a migrantes desde hace casi una década, sentenciaron a través del comunicado: “Con miles de personas incorporadas al sistema educativo, laboral, universitario y comercial, la inmigración venezolana se convirtió en una pieza dinámica de la vida platense”.

Además, concluyeron: “Su presencia aporta diversidad cultural, nuevas iniciativas gastronómicas, profesionales a sectores claves como la salud y la educación, y un tejido social activo que se organiza, participa y aporta al desarrollo de la Ciudad”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Estudiantes recupera un jugador y espera novedades por Carrillo

Con toda la Santa Fe: el Lobo visita a Unión

A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre
Últimas noticias de La Ciudad

El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado

El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre

Platenses premiadas en eficiencia energética

Los alcances del feriado nacional
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia
Espectáculos
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral
Elogios desde lo alto: el nuevo disco de Rosalía se escucha en el Vaticano
La Mona recordó la noche en la que casi no la cuenta
Información General
Deudas personales: aumentaron un 75% en un año
Emotivo retorno de la Fragata Libertad
La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
Deportes
VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final
Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia
Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?
Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla