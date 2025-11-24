Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional

El pasado 7 de septiembre, cuando se llevaron a cabo los comicios provinciales, asombró el número de votantes extranjeros en La Plata: alrededor de 63.100 personas y representando casi el 10 por ciento del padrón. Además, otro dato revelador fue el aumento de la estadística: en 2019, el padrón platense de extranjeros fue de 40.900 personas; en 2021, de 51.700; y en 2023, de 58.100.

Las cifras alcistas son un reflejo del crecimiento de las colectividades extranjeras en La Región.

En este marco de progresión, los oriundos de Venezuela son una de las comunidades con mayor presencia en terreno platense.

El aumento sostenido llegó a tal punto que, el próximo miércoles 26 de noviembre, se oficializará la Asociación Civil Venezolanos de La Plata. Entre los objetivos principales de la entidad se destaca continuar acompañando a los casi 12.000 venezolanos que viven en la capital bonaerense.

De esta manera, a cargo de Rogelio Zafra, Carol Barrios, Octavio Villarreal, Thais Fajardo, Yeny Capote, Carolina Silva, Roduans López y Samuel Bello -entre otros-, la Asociación Civil Venezolanos de La Plata firmará la documentación que oficializa a la organización obteniendo así respaldo jurídico.

la oficialización

Desde la organización resaltaron la necesidad del trámite: “La mayoría de las colectividades de la Ciudad cuentan con asociaciones formales. Eso permite vincularse con el Estado local y con otras instituciones públicas”, expresó Zafra y advirtió: “tener personería nos da un carácter legal que nos habilita a acceder a proyectos. Además, nos pone de igual a igual al resto de colectividades y nos da legalidad ante organizaciones que prestan ayuda”, afirmó el dirigente en diálogo con EL DIA.

Asimismo, según el referente de la entidad, la formalización también fortalecerá su rol hacia adentro de la comunidad: “Muchos venezolanos en La Plata trabajan jornadas muy largas y no conocen las actividades y redes de apoyo que existen. Poder difundir nuestro trabajo y acompañarlos es esencial, porque la gran mayoría sostiene a familias que quedaron en Venezuela y necesita herramientas para integrarse y progresar”, añadió.

La entidad, que desde hace ocho años acompaña a la comunidad migrante, nació para acompañar a los migrantes y hoy se convirtió en un puente fundamental para su integración social, laboral y cultural.

Según un comunicado de la propia organización, la Asociación Civil Venezolanos de La Plata “no solo consolida un recorrido de trabajo comunitario, sino que representa el reconocimiento a una nueva vida construida lejos de su país, pero que en una Ciudad que, como ellos repiten ‘les abrió las puertas y les dio la oportunidad de empezar de nuevo’”.

la presencia venezolana

Según estimaciones de la Asociación Civil Venezolanos de La Plata, por la delegación local más de 16.000 personas tramitaron su radicación desde 2017 a la actualidad. No obstante, entre 10.000 y 12.000 se encuentran viviendo en La Región.

Zafra, ante ello, destacó: “hay un gran número de venezolanos que logrado establecerse como comerciantes”, y detalló el impacto en la economía local: “Muchos abrieron kioscos, otros restaurantes y emprendimientos gastronómicos que ya forman parte del paisaje platense”.

Asimismo, Zafra manifestó que el aporte no es únicamente comercial: “entre 20 y 25 médicos venezolanos hoy ejercen en hospitales, salitas y centros de salud de La Plata. También hay ingenieros, docentes y profesionales que convalidaron su título y se incorporaron al sistema local”, señaló. Además, también destacó que están quienes trabajan desde sus casas “en emprendimientos locales, sosteniendo tanto su economía como la de sus familias en Venezuela”.

Lo cierto es que, desde la entidad que acompaña a migrantes desde hace casi una década, sentenciaron a través del comunicado: “Con miles de personas incorporadas al sistema educativo, laboral, universitario y comercial, la inmigración venezolana se convirtió en una pieza dinámica de la vida platense”.

Además, concluyeron: “Su presencia aporta diversidad cultural, nuevas iniciativas gastronómicas, profesionales a sectores claves como la salud y la educación, y un tejido social activo que se organiza, participa y aporta al desarrollo de la Ciudad”.