Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse para una noche de alta tensión este domingo, donde el jurado elevó la vara con un desafío técnico que puso a prueba la precisión de los famosos y definió a los participantes que aseguraron su pase a la gala de beneficios y aquellos que deberán enfrentarse nuevamente en la gala de última chance.
En el reto de la noche, los chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui desafiaron a los participantes a ejecutar un plato icónico: un Raviolón Nino Bergese.
El plato se caracteriza por tener en su interior una yema de huevo cruda encapsulada dentro de la pasta. El desafío está en que los concursantes solo pueden saber si lo ejecutaron correctamente a la hora del corte, cuando ya está en manos del jurado.
Si bien hubo platos buenos y otros no tanto, quien se robó todos los focos de atención fue el raviolón de Miguel Ángel. El actor presentó su versión del plato de Nino Bergese: un raviol plano, con poco relleno y duro.
Al ver el palto, el jurado fue severo con su devolución, comparando su pasta con “un panqueque” o inclusive “una pascualina”. “Tenés que esperar que a otro le vaya peor”, sentenció Betular.
Los participantes que subieron al balcón: Julia Calvo, Marixa Balli, Sofi Martínez, Cachete Sierra, Susana Roccasalvo y Sofi Gonet.
Los participantes que vuelven a la gala de “última chance”: Alex Pelao Ke, Ian Lucas, Momi Giardina, Andy Chango y Miguel Ángel.
