Policiales |DESCANSABA EN LA COSTA Y LE VACIARON LA VIVIENDA

“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia

24 de Noviembre de 2025 | 02:29
Un violento robo ocurrió en una vivienda del barrio Savoia de City Bell mientras sus dueños se encontraban de viaje en San Bernardo. El hecho se descubrió el sábado a la mañana, cuando un vecino advirtió que el portón delantero estaba abierto y dio aviso inmediato a los propietarios, que habían salido de su casa el jueves por la tarde rumbo a la Costa Atlántica para disfrutar del feriado XXL.

Según consta en la denuncia, el caso sucedió en una finca de la calle 479 entre 8 y 10 y, por la distancia lógica, el damnificado autorizó a su vecino para que ingresara a mirar.

Así se comprobó la intrusión delictiva con todos los ambientes revueltos y muchos faltantes.

Entre los elementos sustraídos, en primer término se mencionó una consola PlayStation 5 que se encontraba en la habitación de uno de los hijos, confirmando que habían sido víctimas de un robo. La familia emprendió entonces el regreso y llegó a su domicilio, donde los esperaban algunos de sus familiares para contenerlos.

Al entrar a la casa, todo estaba patas para arriba. En la planta baja, los ladrones habían sustraído una PlayStation 3. En el living, faltaban tres mochilas y dentro de una de ellas había una tablet.

También se llevaron una cámara de fotos, dos relojes Tommy Hilfiger, una máquina de afeitar, una PlayStation 2 completa, joyas de oro, anillos, un perfume “Kenzo Flower”, y gran cantidad de indumentaria tanto particular como deportiva. Entre esta última camisetas de Estudiantes, de la Selección Argentina, de Los Pumas, del club de rugby Universitario y de Los Pampas, toallas, bolsos y un chaleco inflable gris.

Los ladrones, expresaron las fuentes, utilizaron una manta para cargar parte del botín.

Aunque la vivienda cuenta con cámaras de seguridad, el denunciante explicó que justo antes de viajar había cambiado la contraseña del sistema, por lo que los equipos no estaban grabando al momento de la intrusión.

Al parecer, habría igualmente imágenes de los ladrones por equipos exteriores, que ahora ya están en poder de los investigadores policiales y judiciales.

